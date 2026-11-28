Poster Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai với thông điệp Bước chạy vào kỷ nguyên mới, khơi dậy tinh thần thể thao và khát vọng chinh phục những cung đường mới. Ảnh: Minh Huệ (có sử dụng AI)

Với hơn 4 ngàn vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế đăng ký tham gia, công tác chuẩn bị đã được Ban tổ chức khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội thể thao sôi động trên quê hương Đồng Nai.

Thu hút hơn 4 ngàn vận động viên tham gia

Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group năm nay do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương cùng đơn vị liên quan tổ chức. Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tươi là nhà tài trợ chính, cùng 37 đơn vị tài trợ đồng hành góp sức tổ chức giải. Giải có 5 cự ly thi đấu gồm: 42km, 21km, 10km, 5km và Kids 2km. Quy mô hơn 4 ngàn VĐV cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải.

Đối tượng dự giải khá đa dạng, từ những VĐV có kinh nghiệm thi đấu, người yêu thích chạy bộ đến các gia đình và trẻ em. Mỗi cự ly mang đến thử thách riêng, phù hợp với thể lực, khả năng và mục tiêu của người tham gia. Trong đó, cự ly Kids 2km tiếp tục tạo sân chơi vận động cho thiếu nhi, khuyến khích các em hình thành thói quen rèn luyện thể chất từ sớm.

Giải năm nay có sự đồng hành của 2 đại sứ là VĐV điền kinh quốc gia Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa. Hai gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam với nhiều dấu ấn ở các giải đấu trong nước và quốc tế góp phần truyền cảm hứng, cổ vũ cộng đồng yêu chạy bộ, thúc đẩy tinh thần bền bỉ, vượt qua giới hạn của bản thân.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, Ban tổ chức tiếp tục chú trọng nâng cao trải nghiệm của VĐV với nhiều hoạt động đồng hành, giao lưu, văn nghệ phục vụ người tham gia và người dân. Giải có hệ thống chip timing (hệ thống đo thời gian bằng chíp) ghi nhận thành tích, trao giải theo nhóm tuổi ở 2 cự ly 21km và 42km, đồng thời vinh danh câu lạc bộ có số lượng thành viên đăng ký đông nhất. Những điểm nhấn này góp phần tăng tính chuyên nghiệp, tạo thêm động lực để VĐV tham gia, tranh tài và gắn kết với phong trào chạy bộ.

Chủ động các phương án

Với quy mô hàng ngàn người tham gia, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và các điều kiện phục vụ VĐV được Ban tổ chức xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị chuyên môn đang phối hợp rà soát từng phần việc, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất và phương án xử lý những tình huống có thể phát sinh.

Ông Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo ngày 25-11, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi về công tác tổ chức, điều hành giải, đặc biệt là phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, y tế và hỗ trợ VĐV trên đường chạy. Những vấn đề liên quan đến đặc điểm cung đường, đo đạc, bố trí các trạm tiếp nước, kiểm soát thành tích và điều hành chuyên môn cũng được quan tâm. Trong đó, cự ly 42km với thời gian xuất phát dự kiến lúc 3h30 đặt ra yêu cầu về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ giữa các lực lượng… Những câu hỏi, ý kiến đã được đại diện Ban tổ chức và các đơn vị liên quan ghi nhận, trực tiếp giải đáp.

Ngày 25-11, sau buổi họp báo, ông NÔNG THANH TUẤN, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức giải đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan để rà soát lần cuối công tác chuẩn bị Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026. Các nội dung được kiểm tra, trao đổi nhằm bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, hoàn thiện những phần việc trước ngày giải diễn ra, góp phần tổ chức ngày hội marathon an toàn, thành công.

Theo Ban tổ chức, các phần việc chuẩn bị đã được triển khai theo kế hoạch, từ xây dựng, giới thiệu cung đường, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần đến bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và phục vụ VĐV. Điều lệ giải cũng quy định cụ thể các nội dung chuyên môn, điều kiện tham dự, lộ trình, thời gian thi đấu và trách nhiệm của VĐV, tạo cơ sở để giải diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, công bằng.

Bà Hoàng Thúy Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Địa phương đã chủ động thông tin đến các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán cà phê về quy mô giải và lượng VĐV, cổ động viên dự kiến đến địa bàn. Chính quyền khuyến nghị các cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh, chú trọng chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống của VĐV, cổ động viên và người dân. Địa phương cũng tổ chức khảo sát, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở lưu trú; yêu cầu kiểm tra toàn bộ hệ thống trang thiết bị, chủ động phòng ngừa và ứng phó các tình huống phát sinh. Những nội dung chuẩn bị đã được triển khai, báo cáo Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Theo ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài, thành viên Ban tổ chức giải, địa phương đang rà soát các tuyến đường phục vụ giải chạy, bảo đảm mặt đường thông thoáng, thuận lợi cho VĐV thi đấu. Phường chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, y tế triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch của ngành, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên môn và đơn vị tổ chức. Ngoài ra, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức để nâng cao ý thức người dân; đề nghị cơ sở kinh doanh bảo đảm chất lượng dịch vụ, niêm yết giá, bình ổn giá cả, tạo hình ảnh thân thiện, chu đáo khi đón VĐV và du khách đến tham gia giải.

Lan tỏa tinh thần thể thao, quảng bá hình ảnh Ðồng Nai

VĐV điền kinh quốc gia Hoàng Thị Ngọc Hoa cho biết: Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban tổ chức, từ bố trí cung đường chạy đến các trạm tiếp nước đều được thực hiện chu đáo, bài bản. Sự quan tâm đến những điều kiện thiết yếu trên đường chạy sẽ giúp VĐV yên tâm thi đấu, có thêm động lực chinh phục mục tiêu của mình.

Ông Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: Tiếp nối thành công của 2 mùa giải trước, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục thúc đẩy phong trào chạy bộ, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng, qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo ông Nông Thanh Tuấn, giải là dịp để các VĐV giao lưu, tranh tài, thử thách bản thân và chinh phục những giới hạn mới. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện từng bước trở thành ngày hội thể thao cộng đồng có sức lan tỏa, thu hút đông người dân tham gia, góp phần xây dựng hình ảnh Đồng Nai năng động, phát triển.

Phát racekit từ 8-18h ngày 28-11

Hôm nay (28-11), Ban tổ chức phát bộ racekit (bộ vật phẩm) cho các VĐV tham gia Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, thời gian phát từ 8-18h tại số 32 Đặng Thai Mai, phường Bình Phước. Cùng với đó là hoạt động tại các gian hàng của nhà tài trợ giải chạy. Buổi tối từ 20-22h sẽ diễn ra lễ khai mạc và chương trình văn nghệ. 2h30 ngày 29-11, Ban tổ chức mở quầy giữ đồ và chào đón VĐV để chuẩn bị cho những bước chạy chinh phục các cung đường của giải.