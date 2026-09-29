Sẵn sàng cho ngày hội đua bò Bảy Núi

Các đôi bò tranh tài tại Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 30 năm 2025.

Những ngày này, đồng bào Khmer ở khu vực Bảy Núi tất bật chuẩn bị cho Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 diễn ra ngày 10/10 tại sân đua bò phía sau chùa Thơ Mít, xã An Cư, với khoảng 60 đôi bò từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia. Hội đua bò được tổ chức luân phiên tại xã An Cư và Tri Tôn, hai địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Tại các phum, sóc, những chú bò được chăm sóc, huấn luyện kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào ngày hội truyền thống. Gia đình ông Chau Khon, ngụ ấp Sóc Tức, xã Ba Chúc đang chăm sóc, huấn luyện bò đua. Là đương kim vô địch hội đua lần trước, ông Chau Khon kỳ vọng những chú bò được dày công chăm sóc sẽ tiếp tục đạt thành tích tại mùa giải năm nay.

Gia đình ông Chau Khon tham gia đua bò từ năm 2022, đến nay đã giành 4 giải nhất cùng nhiều giải phụ tại các hội thi đua bò. Theo ông Chau Khon, để có bò đủ điều kiện thi đấu, khâu chọn giống rất quan trọng. Ông không ngại đầu tư, thậm chí tìm mua bò giống từ Campuchia về. Tuy nhiên, giống tốt chỉ là bước đầu. Trong quá trình nuôi, ông chú trọng chế độ chăm sóc, dinh dưỡng và thường xuyên theo dõi thể trạng để bò đạt phong độ tốt khi thi đấu.

“Những ngày trước khi bước vào hội thi là khoảng thời gian vất vả, người nuôi phải dành nhiều thời gian chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thể trạng của bò. Chế độ ăn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, có ngày bò được ăn 1 quả dừa, 2 quả trứng cùng cháo nấu từ gạo lứt và các khẩu phần phù hợp khác. Từng bữa ăn, giờ nghỉ ngơi đều được chú ý để bò có thể đạt thể trạng tốt nhất khi bước vào đường đua”, ông Chau Khon nói.

Ông Chau Khon chăm sóc bò chuẩn bị tham gia Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026.

Niềm đam mê đua bò của ông Chau Khon được kế thừa từ cha. Những kinh nghiệm về chọn giống, chăm sóc, huấn luyện bò được ông học hỏi và tích lũy qua nhiều năm. Với ông Chau Khon, mỗi lần tham gia hội đua không chỉ hướng đến thành tích hay chỉ là thú vui mà còn là cách ông tiếp nối niềm đam mê được cha truyền lại, đồng thời góp phần gìn giữ không khí lễ hội và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

Theo UBND tỉnh, sự kiện nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi để đồng bào Khmer Nam Bộ đón lễ Sene Dolta, lễ cúng ông bà truyền thống, tạo điều kiện để người dân giao lưu, gắn kết cộng đồng. Qua 30 lần tổ chức, Hội Đua bò Bảy Núi góp phần bảo tồn, phát huy nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

Hoạt động này tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, nhất là môn đua bò truyền thống. Đồng thời, tạo điều kiện để những người nuôi bò giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn và kỹ thuật thi đấu. Đây cũng là dịp quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh con người An Giang đến du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.