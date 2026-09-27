Sẵn sàng cho Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026

Tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Ngày hội diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc và một số địa điểm chuyên môn, với các hoạt động: Diễn đàn chính sách; hội nghị chuyên đề về đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chế biến và truy xuất nguồn gốc; chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp, HTX; tập huấn thiết kế bao bì, xây dựng câu chuyện thương hiệu và nội dung số; tư vấn chuyên sâu 1-1; kết nối cung-cầu công nghệ và thị trường.

Các đại biểu dự tổng duyệt Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Trong khuôn khổ Ngày hội có 33 gian hàng trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm, mô hình và giải pháp công nghệ. Đây là không gian để các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân quảng bá sản phẩm, tiếp cận công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại các gian hàng trưng bày của Ngày hội.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, mô hình và giải pháp công nghệ tại Ngày hội.

"Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026" không chỉ là điểm hẹn kết nối giữa cơ quan quản lý, đội ngũ chuyên gia với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân, còn góp phần thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống. Sự kiện hứa hẹn lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của địa phương trong giai đoạn mới./.