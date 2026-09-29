Sẵn sàng cho ngày đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh tích cực luyện tập, chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ.

Trong khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, từng khối tranh thủ thời gian luyện tập những nội dung cụ thể của mình trước khi thực hiện hợp luyện. Dưới nắng nóng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, thấm ướt vai áo, đã nói lên tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Chị Trần Thị Lanh, Thôn đội trưởng thôn Phố Lu, xã Bảo Thắng bộc bạch: Tôi rất vinh dự, tự hào khi được lựa chọn tham gia chương trình truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ, tiếp nối hành trình của sự tri ân. Vì vậy, trong các buổi luyện tập, chúng tôi luôn tích cực, tập trung, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Thông qua việc tham gia sự kiện này, thêm một lần giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay" - chị Lanh xúc động nói.

Luyện tập phần di quan.

Là nơi sẽ diễn ra Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ ngày 30/9, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Đường đã huy động 120 cán bộ, chiến sĩ luyện tập, tham gia buổi lễ, cũng như phối hợp với lực lượng công an phường đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện quan trọng này.

Thượng tá Phùng Minh Nam - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Đường cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của buổi lễ, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai các nội dung nhiệm vụ được giao, từ khâu trang trí khánh tiết, chuẩn bị vị trí an táng đến tổ chức đội hình luyện tập nghi thức phục vụ lễ truy điệu… Mọi công việc đều được triển khai với tinh thần cao nhất, đảm bảo tiến độ kế hoạch theo yêu cầu của tỉnh.

Bộ phận tiêu binh luyện tập.

Trong các buổi hợp luyện, các lực lượng thực hành nội dung theo chương trình, kịch bản lễ truy điệu và an táng, trong đó, tập trung vào đội hình tiêu binh, nghi lễ di quan, di chuyển và an táng hài cốt liệt sĩ; thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa; đồng thời luyện tập phương án phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức buổi lễ.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết: Ngay sau khi có chủ trương, là cơ quan thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức buổi lễ. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo buổi lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng, an toàn theo đúng kịch bản đề ra. Công tác luyện tập đã được các lực lượng triển khai từ một tuần qua, với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, chỉ đạo buổi hợp luyện.

Chúng tôi tập trung lực lượng lên khu vực tượng đài ở phường Cam Đường để tổ chức các bước tập luyện phục vụ cho buổi lễ. Các công tác khác cũng đang tích cực triển khai. Đặc biệt, trước mỗi buổi luyện tập, các cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt ý nghĩa quan trọng của buổi lễ, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực luyện tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh.

Cùng với công tác hợp luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất các phần việc phục vụ buổi lễ, bảo đảm tổ chức trang trọng, khoa học và chu đáo, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra sáng ngày 30/9, các hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 2, tỉnh Lào Cai đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và Nhân dân, triển khai đồng bộ công tác rà soát thông tin, rà phá bom mìn, vật nổ, tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu tại 16/16 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 1.250 mộ, lấy được 820 mẫu sinh phẩm, thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Những kết quả trên thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là đưa một người con của Tổ quốc trở về, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp lại sự mong mỏi, chờ đợi của thân nhân và gia đình liệt sĩ trong suốt nhiều thập kỷ.