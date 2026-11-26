Các thôn ở Thăng Điền lồng ghép ngày đại đoàn kết để tuyên truyền bầu cử trưởng thôn. Ảnh: GIANG BIÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Điền quán triệt việc tổ chức bầu cử trưởng thôn phải thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền tham gia, quyền quyết định của cử tri. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, UBND xã đã thành lập 12 tổ bầu cử tại 12 thôn.

Ông Trần Hữu Lộc, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ bầu cử thôn Kế Xuyên (xã Thăng Điền) cho biết, sau quy trình 3 bước tại địa bàn dân cư do Ban công tác Mặt trận tổ chức, đến nay đã có quyết định danh sách chính thức ứng cử trưởng thôn gửi về xã để thực hiện các quy trình tiếp theo.

“Toàn thôn Kế Xuyên hiện có 1.015 hộ đại diện tham gia bầu cử trưởng thôn lần này. Tổ bầu cử tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tại địa điểm tổ chức bầu cử để các hộ được biết, sau đó gửi giấy mời tham gia bầu cử đông đủ, đúng thời gian quy định”, ông Lộc nói.

Từ 22 thôn, xã Thăng Điền sắp xếp còn 12 thôn. Quy mô các thôn có từ 700 hộ trở lên, địa bàn và điều kiện thực tế của từng nơi có những đặc điểm khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng Điền chia sẻ, việc rà soát, giới thiệu nhân sự phải bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn người thực sự có phẩm chất, năng lực, uy tín và được nhân dân tín nhiệm.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu thực hiện đầy đủ các bước, quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật, không tự ý rút gọn quy trình, không làm hình thức, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Bà Thanh nhấn mạnh, việc tổ chức bầu cử chức danh trưởng thôn nhằm kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, để hoạt động ở cơ sở ổn định, nền nếp, hiệu quả; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư và quyền làm chủ của nhân dân.

“Địa phương xác định, công tác bầu cử trưởng thôn là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và hoạt động của cộng đồng dân cư trong nhiệm kỳ tới.

Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhấn mạnh mỗi cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, thực hiện đúng chức trách được giao để công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, cử tri tham gia đông đủ và đảm bảo quyền quyết định của mình”, bà Thanh cho biết.