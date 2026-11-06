Sẵn sàng cho mùa giải lớn

Theo đăng ký ban đầu, Cà Mau có 15 đội ghe Ngo thuộc 8 điểm chùa tham gia giải. Các đội đến từ chùa Cosdon (xã Vĩnh Phước), chùa Rạch Giồng (Xã Hồ Thị Kỷ), chùa Ngan Dừa và chùa Ðầu Sấu (Xã Hồng Dân), chùa Kos Thum (xã Ninh Thạnh Lợi), chùa Ðìa Muồng (xã Phước Long), chùa Ðìa Chuối (xã Vĩnh Mỹ) và chùa Ghositaram (xã Hưng Hội).

Ông Sơn Tân Nhất, huấn luyện viên Ðội ghe Ngo chùa Rạch Giồng, cho biết, đội có khoảng 90 vận động viên. Các buổi tập tập trung vào sức bền, nâng cao thể lực, kỹ thuật bơi và sự phối hợp đồng đều giữa các tay bơi. Nhịp bơi, cự ly và khả năng tăng tốc cũng được chú trọng nhằm tạo sự đồng bộ khi thi đấu.

Ðua ghe Ngo là môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá Khmer Nam Bộ. Mỗi chiếc ghe là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào của phum sóc. Tham gia giải đấu không đơn thuần là hướng đến thành tích mà còn là dịp để các đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương.

Ðội ghe Ngo chùa Rạch Giồng tích cực tập luyện, chuẩn bị tham gia giải đấu.

Vận động viên Ðội ghe Ngo chùa Ghositaram (xã Hưng Hội) khởi động trước buổi tập. Ảnh: Hữu Thọ

Thành viên Ðội ghe Ngo chùa Ghositaram là các tay bơi trẻ. Ảnh: Hữu Thọ

Chùa Rạch Giồng (Xã Hồ Thị Kỷ) duy trì tổ chức các giải đua ghe Ngo mini vào dịp lễ, Tết của đồng bào Khmer.

Với sự chuẩn bị và tập luyện tích cực, các đội ghe Ngo Cà Mau quyết tâm thi đấu hết mình, đạt thành tích tốt. Qua đó, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer.