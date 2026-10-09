Sẵn sàng cho Liên hoan 'Tiếng hát Đại đoàn kết'

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp.

Liên hoan nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Theo kế hoạch, Liên hoan có 92 đội văn nghệ quần chúng của các xã, phường trong tỉnh tham gia. Nội dung các tiết mục văn nghệ tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, MTTQ Việt Nam, truyền thống đại đoàn kết và những thành tựu phát triển của tỉnh.

Liên hoan được tổ chức tại 3 khu vực: Khu vực I gồm 35 xã, phường, dự kiến diễn ra ngày 16 và 17-10 tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Bắc Kạn; khu vực II gồm 31 xã, phường, diễn ra ngày 23 và 24-10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; khu vực III gồm 26 xã, phường, diễn ra ngày 19 và 20-10 tại phường Vạn Xuân.

Đến nay, 92 đơn vị đã hoàn thành bốc thăm thứ tự biểu diễn. Công tác chuẩn bị chương trình, cơ sở vật chất, tuyên truyền và các điều kiện phục vụ đang được triển khai.

Đại biểu dự họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tập trung thảo luận, cho ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức, bảo đảm Liên hoan diễn ra thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Duy Hoàng đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, chương trình và các điều kiện tổ chức Liên hoan tại 3 khu vực. Phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy chế, tiêu chí chấm điểm, bảo đảm khách quan, công bằng, tạo không khí đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đội tham gia.