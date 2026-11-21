Liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 22-24/11 tại chùa Xiêm Cán (phường Hiệp Thành), ước tính thu hút từ 5.000-10.000 lượt khách tham quan, thưởng thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng yêu cầu địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối điểm bắn pháo hoa và điều tiết giao thông thông suốt.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành Đỗ Ái Lam cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị đảm bảo tiến độ.

Đặc biệt, nhằm phục vụ màn bắn pháo hoa vào tối 22/11, Công an phường Hiệp Thành đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời thành lập 8 tổ công tác túc trực tại các điểm trọng yếu. Lực lượng chức năng sẽ phân luồng, tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường để tạo không gian đi bộ an toàn cho người dân xem biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa.

Bên cạnh đó, Công an phường đã thiết lập chốt trực cố định tại chùa Xiêm Cán xuyên suốt từ lễ khai mạc đến bế mạc; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự phường tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.

Chùa Xiêm Cán - nơi sẽ diễn ra Liên hoan múa, hoà tấu Ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau, dự kiến từ ngày 22-24/11.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp nhịp nhàng. Trong đó, việc khảo sát và thống nhất vị trí bắn pháo hoa phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu; đồng thời có phương án điều tiết giao thông khoa học trong đêm khai mạc khi lượng người đổ về dự kiến rất đông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý địa phương kiểm soát chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần tạo nên thành công chung cho kỳ liên hoan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng khảo sát tiến độ thi công sân khấu phục vụ liên hoan.

Ngay sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ thi công sân khấu, khu vực bố trí nơi nghỉ ngơi cho các đoàn nghệ thuật và khảo sát vị trí dự kiến đặt trận địa pháo hoa./.