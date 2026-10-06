Sẵn sàng cho lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân

Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng với sự phát triển của tỉnh. Nhằm lan tỏa, truyền tải những cống hiến, thành tựu nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã thống nhất tổ chức chương trình tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ V năm 2026 vào ngày 8/10/2026.

Cán bộ, người lao động Công ty TNHH Bảo Long chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ tại lễ tôn vinh

Để lễ tôn vinh diễn ra trang trọng, những ngày này, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các chương trình nội dung. Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị đang được hiệp hội và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Từ khâu tuyên truyền, nội dung, lễ tân, hậu cần... đều đang được hoàn thiện để phục vụ chu đáo cho việc tổ chức lễ tôn vinh. Đối với phóng sự tại lễ tôn vinh, Hiệp hội đã phối hợp với Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản phóng sự, trong đó, ưu tiên dành thời lượng cho phần tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Cùng với đó, hiệp hội thường xuyên kiểm tra, rà soát các công việc để lễ tôn vinh được diễn ra thành công.

Năm nay, bên cạnh các tiết mục biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, còn có sự tham gia của các cán bộ, công nhân người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chị Đặng Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bảo Long cho biết: “Lễ tôn vinh “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ V – năm 2026 là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Tại lễ tôn vinh, công ty rất vinh dự được đóng góp tiết mục văn nghệ trong chương trình. Đây là tiết mục được tập thể cán bộ, công nhân viên công ty dành nhiều tâm huyết chuẩn bị. Thông qua tiết mục, chúng tôi mong muốn gửi gắm tinh thần đoàn kết, năng lượng tích cực và niềm tự hào của người lao động, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm của doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh khâu chuẩn bị nội dung, việc lựa chọn ra các doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tiêu biểu để tôn vinh, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ngày 30/9/2026, Hội đồng xét tôn vinh đã họp và xét hồ sơ các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Đối chiếu các tiêu chí quy định trong quy chế, hội đồng đã thống nhất tôn vinh 18 doanh nghiệp, 3 tổ chức tín dụng, 4 HTX và 15 doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ V năm 2026.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và trang trọng của tỉnh và các đơn vị có liên quan tin rằng lễ tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ V năm 2026 sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu, các doanh nghiệp, doanh nhân và hợp tác xã. Qua đó, góp phần lan tỏa, thu hút các nguồn lực, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp Lạng Sơn ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.