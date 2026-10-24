Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc chủ trì chương trình tổng duyệt Lễ khai mạc “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2026”

Ngày 24.10, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL), chủ trì chương trình tổng duyệt Lễ khai mạc “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2026”.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).

Sân khấu nơi sắp diễn ra Lễ khai mạc

Tại buổi tổng duyệt, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ toàn bộ nội dung, kịch bản chương trình; tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức. Công tác chuẩn bị cần được thực hiện chu đáo, từ đón tiếp đại biểu, bố trí không gian, chương trình nghệ thuật đến các nghi thức tại buổi lễ.

Cục trưởng lưu ý các đơn vị chủ động kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và đường truyền phục vụ truyền hình trực tiếp; thống nhất lời dẫn, thời lượng từng nội dung, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, thiết thực, đúng kế hoạch.

Các nghệ sĩ, diễn viên tham gia trình diễn tại buổi tổng duyệt

Đồng thời, những vấn đề phát sinh qua tổng duyệt phải được kịp thời rà soát, điều chỉnh, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổ chức lễ kỷ niệm.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc

Đến 18 giờ cùng ngày mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất 100% và sẵn sàng cho Lễ khai mạc.

"Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026" mang chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng” là cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quy mô toàn quốc được Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức.

Trong đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 24 đến 30.10.2026 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng với 16 đơn vị nghệ thuật tham gia.

Một số hình ảnh liên quan đến công tác chuẩn bị:

Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng nơi diễn ra "Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026"

Pano tuyên truyền, giới thiệu về cuộc thi được treo trên các tuyến đường

Màn hình Led cỡ lớn được lắp bên ngoài Nhà Triển lãm để nhân dân và du khách có thể tiện theo dõi chương trình