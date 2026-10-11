Sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò rực rỡ, văn minh

Hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Tự hào tham gia vòng đại xòe, chào đón du khách

Phường Nghĩa Lộ huy động 500 người đến từ 15 tổ dân phố tham gia màn đại xòe trong đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò cùng 50 diễn viên tham gia khối diễu diễn đường phố và 50 học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đêm khai mạc.

Buổi tối những ngày này, nhà văn hóa các tổ dân phố ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai rộn rã thanh âm của tiếng chiêng, trống, khèn bè. Sau một ngày bận rộn, hàng trăm phụ nữ Thái lại tề tựu đông đủ trong trang phục áo cóm, khăn piêu luyện những điệu xòe.

Gạt vội giọt mồ hôi sau buổi tập kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, chị Lò Thị Mai, Đội trưởng đội văn nghệ Tổ dân phố 4, phường Trung Tâm chia sẻ: Gần một tháng nay, chị em trong tổ cứ đúng 19 giờ 30 phút là có mặt đông đủ tại nhà văn hóa. Sáu điệu xòe cổ của cha ông để lại, từ xòe nâng khăn mời rượu đến xòe tiến lùi, xòe vòng tròn đoàn kết, cả đội đều rèn luyện thật kỹ để từng nếp khăn vung lên, từng bước chân nhún phải tăm tắp như một, sao cho đến chính ngày hội thật đẹp, thật rực rỡ.

Tại các phường Nghĩa Lộ, Cầu Thia và xã Liên Sơn, hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên và đồng bào Thái cũng đang hăng say luyện tập để tham gia màn đại xòe 2.026 người. Ai cũng tự hào được đại diện cho nhân dân địa phương đứng vào vòng đại xòe, đem sự duyên dáng, hiếu khách của người phụ nữ Mường Lò gửi tới bạn bè muôn phương, chị Lò Thị Tâm, nghệ nhân ở Thôn Đêu 2, phường Nghĩa Lộ chia sẻ.

Các không gian văn hóa, du lịch cũng được các xã, phường hoàn tất khâu trang trí, tái hiện sinh động đời sống văn hóa và sinh hoạt cổ truyền của người Thái, từ khung dệt thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc cho đến làn điệu dân ca mượt mà, trò chơi dân gian như ném còn, tó mắc lẹ, đi cà kheo, tạo điểm nhấn cho khách tham quan, trải nghiệm.

Công tác chỉnh trang đô thị được các xã, phường triển khai nhằm tạo điểm nhấn đón chào du khách. Tuyến đường trung tâm và khu vực tiểu công viên Mường Lò, nơi diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm OCOP Nghĩa Lộ quy mô từ 80-100 gian hàng được chăm chút tỉ mỉ. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, bồn hoa cây xanh được bảo dưỡng; khu vực hồ điều hòa tại tiểu công viên thường xuyên được nạo vét, dọn dẹp vệ sinh. Lực lượng trật tự đô thị duy trì tuần tra, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Tại chợ A Mường Lò, trung tâm giao thương sầm uất nhất khu vực, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và an toàn thực phẩm được đặt lên mức ưu tiên cao nhất. Lực lượng chức năng phối hợp với Ban Quản lý chợ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ. Các tiểu thương tại chợ A Mường Lò được hướng dẫn cụ thể từ việc bố trí đường điện, sắp xếp hàng hóa đảm bảo an toàn, đến niêm yết giá công khai. Ban Quản lý chợ quán triệt rất rõ, lễ hội là cơ hội quảng bá đặc sản quê hương, tuyệt đối không được vì lợi trước mắt mà tăng giá hay bán hàng kém chất lượng. Tiểu thương đã ký cam kết giữ chữ tín, bán đúng giá, bởi mỗi tiểu thương ở chợ Mường Lò này đều xác định mình là một đại sứ du lịch của quê hương.

Các cơ sở homestay tiêu biểu như Loan Khang, Ngọc Chiêm hay các mô hình du lịch cộng đồng ở bản Sà Rèn, toàn bộ công suất phòng trong các ngày cao điểm từ ngày 15 - 18/10 đã được du khách đặt kín từ sớm.

Tất bật chỉnh trang lại khuôn viên nhà sàn bằng gỗ truyền thống và chuẩn bị thêm trang phục thổ cẩm cho khách trải nghiệm, ông Hà Văn Lộc, chủ một cơ sở homestay bộc bạch: Nhà sàn của gia đình có sức chứa khoảng 40 khách, hiện đã kín chỗ từ tuần trước. Năm nay, gia đình chủ động liên kết với các hộ dân xung quanh để cung ứng nguồn thực phẩm tươi sạch, bảo đảm an toàn. Gia đình đã niêm yết công khai toàn bộ giá dịch vụ ăn nghỉ tại sảnh đón tiếp và gửi báo cáo về UBND phường theo đúng quy định. Khách đến nhà như anh em phương xa ghé chơi, người dân nơi đây chỉ mong phục vụ thật chu đáo để du khách cảm thấy hài lòng như đang ở chính ngôi nhà của mình.

Hướng tới lễ hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm

Bà Vũ Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tâm cho biết: Là địa bàn diễn ra hầu hết các hoạt động cốt lõi của lễ hội, phường Trung Tâm xác định nhiệm vụ trọng tâm là vừa bảo đảm tốt các điều kiện tổ chức, vừa giữ vững môi trường du lịch an toàn, văn minh. Lãnh đạo phường phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách 15 tổ dân phố, kiểm tra rà soát tiến độ luyện tập của các đội hình xòe, các tổ diễn diễu đường phố hàng ngày. Các đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã làm việc trực tiếp với từng cơ sở dịch vụ lưu trú, nhà hàng, yêu cầu ký cam kết niêm yết giá công khai, chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an phường đã phối hợp với Công an tỉnh thiết lập 4 bãi đỗ xe tạm thời quanh khu vực sân vận động và tiểu công viên Mường Lò, tổ chức phân luồng giao thông từ xa nhằm ngăn ngừa ùn tắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 chia sẻ, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò là sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế trọng điểm mở màn cho chuỗi kích cầu du lịch thu đông của địa phương. Tỉnh xác định mục tiêu cao nhất là tổ chức một kỳ lễ hội trang trọng, tôn vinh bản sắc độc đáo của Nghệ thuật Xòe Thái nhưng phải thực chất, tiết kiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền cơ sở siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, từ khâu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự đến công tác quản lý giá cả dịch vụ du lịch. Tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp găm phòng, tùy tiện tăng giá làm ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện của địa phương. Từng khâu, từng việc nhỏ nhất đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, để mỗi du khách khi đặt chân đến Mường Lò đều cảm nhận được sự ấm áp, bình yên và văn minh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa xòe Thái, sắc màu Tây Bắc" diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch đặc sắc, lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, từng bước biến di sản văn hóa thành nguồn lực, tài sản phục vụ phát triển bền. Đây cũng là dịp quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người Lào Cai giàu bản sắc, thân thiện và hội nhập đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026 đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách một lễ hội rực rỡ, ý nghĩa.