Sẵn sàng cho Lễ hội “Sắc màu biên cương” Mường Khương

Hơn 600 học sinh cùng các nghệ nhân đang chuẩn bị cho chương trình diễu hành, đồng diễn.

Tại sân vận động xã Mường Khương, nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội, không khí tập luyện mỗi buổi chiều rất sôi nổi. Hơn 600 học sinh cùng các nghệ nhân đang chuẩn bị cho chương trình diễu hành, đồng diễn và biểu diễn nghệ thuật.

Những tiết mục trình diễn khèn Mông, múa xòe tiền cùng các màn múa dân vũ của đồng bào Nùng, Dao, Pa Dí, Bố Y hoàn thiện qua từng buổi tập nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc nhất của các dân tộc trên địa bàn. Để kịp chương trình, thầy cô và học sinh tranh thủ tập luyện sau giờ học, tập trung chỉnh sửa động tác và đội hình.

Các em học sinh tích cực tập luyện các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị cho lễ hội.

Ông Nguyễn Thành Nhân, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, người trực tiếp dàn dựng chương trình, chia sẻ: “Thầy và trò nhà trường đã dành nhiều ngày tập luyện các tiết mục từ khèn Mông, múa xòe tiền đến dân vũ của các dân tộc Nùng, Dao, Pa Dí, Bố Y. Chúng tôi mong muốn giới thiệu một không gian nghệ thuật đa dạng, thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Mường Khương".

Cùng với chương trình nghệ thuật, xã đang hoàn thiện 5 không gian văn hóa đại diện cho các dân tộc Mông, Nùng, Dao, Pa Dí và Bố Y. Mỗi không gian trưng bày trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động, vật dụng sinh hoạt, sản phẩm thủ công, thổ cẩm và ẩm thực truyền thống của từng dân tộc. Đặc biệt, du khách còn được tìm hiểu, trải nghiệm lễ cấp sắc của người Dao, lễ tạ ơn trâu của người Bố Y, làm và múa ngựa giấy của người Nùng, múa khèn của người Mông.

Quýt là một trong các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được quảng bá tại lễ hội.

Tại sân vận động xã, các trò chơi dân gian như ném còn, ném pao, nhảy sạp cũng được ban tổ chức lễ hội tích cực chuẩn bị. Bên cạnh đó, hội thi quýt với sự tham gia của khoảng 20 nhà vườn sẽ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo xã Mường Khương kiểm tra các vùng sản xuất hàng hóa.

Cùng với đó, các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại vùng sản xuất nông nghiệp cũng được chú trọng. Lãnh đạo xã đã trực tiếp kiểm tra các vùng sản xuất chè, chuối, quýt, rà soát điều kiện sản xuất, cảnh quan và các điểm có thể đón khách. Các hộ dân được vận động chỉnh trang vườn cây, vệ sinh môi trường và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động trải nghiệm.

Vườn quýt ở thôn Lao Chải đã sẵn sàng đón khách.

Tại thôn Lao Chải, chị Giàng Diệu Kim, chủ vườn quýt cùng gia đình đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón khách. Vườn cây được dọn dẹp, phát quang lối đi, chọn những khu vực có nhiều quýt đẹp để phục vụ tham quan, chụp ảnh và hái quýt. Chị Kim cho biết: “Gia đình chuẩn bị biển chỉ dẫn, chỗ gửi xe, nhà vệ sinh và khu vực nghỉ chân. Chúng tôi cũng chọn quýt tươi ngon để khách thưởng thức, mua về làm quà, đồng thời niêm yết giá công khai, hợp lý".

Tại khu vực tổ chức lễ hội, các gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, lễ hội có khoảng 25 gian hàng, gồm các không gian văn hóa của 5 dân tộc, gian hàng của hợp tác xã, doanh nghiệp và các địa phương trong, ngoài tỉnh. Đây là dịp để giới thiệu sản phẩm thế mạnh, kết nối các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Các vùng sản xuất hàng hóa đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để đón khách tham quan.

Ông Nguyễn Đình Thức - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khương, cho biết: “Đến nay, xã đã hoàn thành kịch bản tổng thể và chi tiết cho các hoạt động. Các lực lượng đang tích cực tập luyện chương trình biểu diễn đường phố, đồng diễn với sự tham gia của hơn 600 học sinh và nghệ nhân. Điểm nhấn của lễ hội là không gian văn hóa 5 dân tộc, đại diện cho cộng đồng 23 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn".

Cũng theo ông Thức, bên cạnh các hoạt động văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian, hội thi quýt và quảng bá nông sản, xã đang đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và nền tảng số để giới thiệu hình ảnh, tiềm năng du lịch địa phương.

Song song với chuẩn bị nội dung, xã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện, nước, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Công tác lễ tân, hậu cần, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu, du khách được rà soát, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp thực hiện.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đã được xã Mường Khương chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hoạt động quảng bá lễ hội được triển khai trên nhiều kênh, đặc biệt là các trang mạng xã hội của xã. Cán bộ, viên chức tích cực chia sẻ thông tin và dùng ảnh đại diện truyền thông sự kiện trên mạng xã hội. Nhiều hình ảnh, video giới thiệu cảnh quan, văn hóa và sản phẩm nông nghiệp của Mường Khương cũng được đăng tải để thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.

Với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá nông sản, Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ I năm 2026 không chỉ là nơi giao lưu, giới thiệu bản sắc các dân tộc mà còn góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, gắn kết du lịch với sản xuất nông nghiệp. Hiện các phần việc chuẩn bị đang được triển khai đúng kế hoạch, sẵn sàng cho lễ hội diễn ra hấp dẫn, an toàn, thiết thực.