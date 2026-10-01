Sẵn sàng cho lễ hội Nguyễn Trung Trực

Tuyến đường chính dẫn vào khu di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá được trang hoàng cờ phướn.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 26 đến 28/8 âm lịch hằng năm. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Diệp Mai cho biết năm nay lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 nhằm tôn vinh công lao và đức tài của vị anh hùng dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Lễ hội diễn ra các hoạt động như lễ thắp hương Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868; lễ thắp hương của đoàn đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh và các đoàn của Trung ương, tỉnh, thành phố dự lễ hội; chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội; lễ dâng hương tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực. Các nghi lễ cổ truyền như thượng đại kỳ, phần hương, tế đàn cả, hậu phối... được tổ chức theo nghi thức truyền thống hằng năm tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.

Tuyến đường chính dẫn vào khu di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá được trang hoàng cờ phướn, cờ ngũ sắc.

Phần hội được tổ chức trước, trong và sau lễ hội từ ngày 20/9 đến 15/10 với nhiều hoạt động phong phú như không gian trưng bày tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; triển lãm chuyên đề về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; trưng bày ảnh nghệ thuật “An Giang - Đất nước - Con người”; liên hoan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh lần thứ V năm 2026; liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người anh hùng dân tộc” nhằm ca ngợi hình tượng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; cuộc thi chuyên đề “Theo dấu chân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”.

Bên cạnh đó, còn có cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu “Nguyễn Trung Trực - Khí phách anh hùng dân tộc”; gian hàng hoạt động trình diễn thư pháp; giải cúp các câu lạc bộ Vovinam tỉnh năm 2026 và hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch; trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại, sản phẩm OCOP của tỉnh; hội chợ, biểu diễn lân, sư, rồng; đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an… nhằm tạo không khí sôi nổi, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương đến đông đảo người dân và du khách.

Là nơi diễn ra lễ hội quy mô cấp tỉnh, phường Rạch Giá chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức lễ hội. Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết phường tập trung tuyên truyền, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội.

Khu vực xung quanh Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực và công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực được tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, treo cờ phướn, lồng đèn, trang trí đường phố, tạo mỹ quan đô thị.

Công tác vận động tài trợ, xã hội hóa tổ chức lễ hội nhận sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. “Đến nay, công tác chuẩn bị hoàn tất, đảm bảo lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn với người dân và du khách”, bà Nguyễn Thị Hồng Linh nói.

Dựng trại cơm phục vụ miễn phí cho khách thập phương về dự lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Lê Văn Phước cho biết, lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh là nét đẹp văn hóa truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, gắn kết cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Lê Văn Phước đề nghị từ nay đến ngày diễn ra lễ hội, các sở, ngành tỉnh và UBND phường Rạch Giá rà soát, kiểm tra các đầu công việc được giao, khẩn trương hoàn thiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị để lễ hội được tổ chức trang trọng, chu đáo, trong đó khẩn trương hoàn chỉnh chương trình, kịch bản nội dung, kịch bản truyền hình chi tiết.

Đồng thời, chuẩn bị tốt khâu hậu cần, lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu; ra quân vệ sinh môi trường, tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng, đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị; tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, y tế, an ninh, trật tự trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội…

Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa lễ hội và thân thế, sự nghiệp, tinh thần yêu nước và khí phách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.