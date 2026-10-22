Sẵn sàng cho Lễ hội hoa Tam giác mạch

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 25/10/2026 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn. Trước đó, công tác sơ duyệt sẽ thực hiện vào 19h30 ngày 23/10 và tổng duyệt vào 19h30 ngày 24/10. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV, livestream trên Báo Tuyên Quang Online và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang từ Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn. Đồng thời được tiếp sóng trên các Báo và phát thanh, truyền hình các địa phương trong cả nước.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được gấp rút hoàn thiện. Hạng mục sân khấu đã đạt trên 70% khối lượng thi công và dự kiến hoàn thành trước 12h00 ngày 24/10. Kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Âm vang miền đá” đã được phê duyệt, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Ngô Lan Hương, Dương Trường Giang... cùng sự tham gia tập luyện của 200 học sinh, 10 nghệ nhân và dàn diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Về tiến độ gieo trồng, diện tích hoa Tam giác mạch toàn vùng đạt 293,37/400 ha tại 13/22 xã. Các địa phương có diện tích trồng lớn gồm Đồng Văn (100 ha), Sà Phìn (50 ha), Phố Bảng (47 ha), Lũng Cú (39,4 ha)... Hiện tại, hoa trà 1 đang ra hoa, kết hạt, dự kiến nở rộ đẹp nhất đúng dịp khai mạc; hoa trà 2 đang bắt đầu kết nụ. Nhiều điểm hoa nở rực rỡ dọc Quốc lộ 4c và các chậu hoa trang trí tại trung tâm đã sẵn sàng đón du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, chuỗi hoạt động phụ trợ phong phú đã và đang tiếp tục diễn ra như: Lễ hội mùa vàng (xã Thanh Thủy); Không gian văn hóa (xã Quản Bạ); Lễ hội Tết cá (xã Mậu Duệ); Roadshow truyền thông (xã Yên Minh). Trong những ngày tới, hàng loạt sự kiện khác sẽ được tổ chức, cụ thể: Ngày 23/10, Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và Giao lưu văn hóa Việt - Trung; từ 21 - 25/10 trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang; từ 24 - 25/10 Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám; Giải bóng bàn “Cúp hoa Tam giác mạch mở rộng”, không gian du lịch trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và chương trình ra mắt sản phẩm du lịch mới "Rock - Tinh thần đá".

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện công tác tổ chức. Trọng tâm trao đổi xoay quanh việc tăng cường phối hợp liên ngành, xây dựng chi tiết phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe và bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý thu phí dịch vụ và đẩy mạnh truyền thông (trước, trong và sau lễ hội) cũng được rà soát kỹ lưỡng.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng chí đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến, tập trung rà soát và hoàn thiện toàn bộ công tác chuẩn bị. Trong đó, đơn vị cần đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thiện kịch bản chương trình, đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú… Các sở, ngành cần tập trung triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an ninh biên giới; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm, sẵn sàng ứng phó và sơ cấp cứu y tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cùng chính quyền các xã trong vùng trọng điểm hoa Tam giác mạch bám sát Kế hoạch của tỉnh, triển khai công việc một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đầu mối. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh Lễ hội hoa Tam giác mạch nhằm lan tỏa nét đẹp văn hóa và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.