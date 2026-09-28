Sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng

Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng bảo đảm tổ chức chu đáo. (Ảnh: QV)

Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ.

Tuyến đường đi lên Nhà Lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được trang trí cờ hoa rực rỡ. (Ảnh: QV)

Những ngày qua, tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, công tác chuẩn bị Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng được triển khai nghiêm túc, khẩn trương. Dọc hai bên tuyến Quốc lộ 40B từ xã Tiên Phước đi đến Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được tô thắm bởi hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc.

Tuyến đường Quốc lộ 40B từ xã Tiên Phước đi Nhà Lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được trang trí cờ hoa rực rỡ. (Ảnh: QV)

Ngoài ra, xã Thạnh Bình cũng đã tổ chức dọn dẹp hành lang giao thông, vệ sinh môi trường và trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan bằng panô, khẩu hiệu tại các tuyến đường trên địa bàn xã.

Khoảng 3.000 lá cờ Tổ quốc đã được trang trí trên các tuyến đường lên Nhà Lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Đặc biệt, xã Thạnh Bình đã hoàn thành di dời 2 hộ dân trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và các công tác lễ tân, hậu cần, nhất là bố trí cán bộ phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cạnh đó, bố trí khu vực để xe và phương án bố trí lực lượng phân luồng, điều phối xe các đoàn lãnh đạo Trung ương, thành phố về dâng hương, dâng hoa để bảo đảm khu vực tổ chức lễ sạch, đẹp, trang trọng.

Lãnh đạo xã Thạnh Bình thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị tại Nhà Lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin chia sẻ, thực hiện chỉ đạo, kế hoạch của thành phố Đà Nẵng, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm các phần việc để buổi lễ được diễn ra trang trọng. Các bộ phận chuyên môn của xã đã hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh-trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy-chữa cháy, điện lực, y tế và công tác hậu cần.

Đến thời điểm này, các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhất là lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng đã hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo xã Thạnh Bình tham quan Nhà Lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Địa phương cũng đang phối hợp chuẩn bị với các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng để thực hiện đầy đủ các điều kiện phục vụ, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

“Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã tạo không khí trang trọng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Thạnh Bình. Đây cũng là cơ hội để góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và quê hương Thạnh Bình”, đồng chí Dương Đức Lin nói.

Lãnh đạo xã Thạnh Bình dâng hương tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà Lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm, đồng bộ của xã Thạnh Bình, Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng đã sẵn sàng diễn ra trang trọng, an toàn.

Sự kiện không chỉ là dịp để tri ân, tỏ lòng thành kính, tôn vinh những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng mà còn góp phần lan tỏa tấm gương đạo đức, khí tiết, nhân cách, tiêu biểu cho lòng yêu nước, tinh thần kiên trung, bất khuất, cương trực, thanh liêm, không màng danh lợi, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.