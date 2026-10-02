Sẵn sàng cho Hội thi nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC - CNCH) (4-10-1961 - 4-10-2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC - CNCH (4-10-2001 - 4-10-2026), công tác chuẩn bị Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” tỉnh Khánh Hòa năm 2026 đang được triển khai khẩn trương với tinh thần sôi nổi, nghiêm túc.

Chuẩn bị đồng bộ, chuyên nghiệp hóa mặt bằng thi đấu

Hội thi do UBND tỉnh chủ trì tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-10 tại hội trường Công an tỉnh (phần thi lý thuyết) và Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang (phần thi thực hành). Sự kiện quy tụ 30 đội tuyển xuất sắc, đại diện cho 30 xã, phường trọng điểm về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban tổ chức triển khai, quán triệt nhiệm vụ cho Ban trọng tài, Tổ thư ký, Tổ hậu cần hội thi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” theo phương châm “4 tại chỗ” ngay từ cơ sở.

Với vai trò cơ quan thường trực, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động tham mưu Ban tổ chức thành lập Ban trọng tài, Tổ thư ký và Tổ hậu cần; đồng thời huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ hoàn thiện các khâu chuẩn bị theo hướng đồng bộ, chặt chẽ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo ghi nhận thực tế, đến chiều 1-10, mọi công tác hậu cần, kỹ thuật ngoài hiện trường đã cơ bản hoàn tất. Đơn vị thi công đã kẻ xong 2 tuyến thi đấu, lắp dựng hệ thống nhà bạt, khán đài phục vụ đại biểu, Nhân dân và mô hình “nhà cháy” giả định sát với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thực tế.

Các trang thiết bị, phương tiện phục vụ thi đấu như bình chữa cháy xách tay, kìm cộng lực, mặt nạ lọc độc, nhiên liệu khay xăng và phương tiện cứu nạn đều được rà soát, kiểm định nghiêm ngặt.

Việc chuyên nghiệp hóa mặt bằng thi đấu được xác định là yêu cầu then chốt, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các đội thi phát huy tối đa kỹ năng, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia và Nhân dân đến xem, cổ vũ.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuẩn bị sân bãi phục vụ nội dung thi thực hành tại Quảng trường 2 tháng 4.

Đổi mới công tác chấm điểm, sẵn sàng mọi phương án an toàn

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, hội thi năm nay có nhiều điểm mới nổi bật trong công tác điều hành và chấm điểm.

Trung tá Nguyễn Tấn Vinh - Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh cho biết, tại hội trường A Công an tỉnh, hệ thống màn hình LED và đồng hồ đếm ngược phục vụ môn thi lý thuyết đã hoàn thành vận hành thử nghiệm.

Bên cạnh đội ngũ trọng tài bấm giờ chuyên nghiệp đến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn bố trí riêng một tổ camera giám sát độc lập tại từng tuyến thi. Điều này nhằm ghi nhận chi tiết, chân thực từng diễn biến, bảo đảm tính công tâm, khách quan và chính xác trong kết quả thi đấu của từng đội.

Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông từ xa dọc tuyến đường Trần Phú đã được triển khai chi tiết. Các xe chữa cháy, xe cứu thương cùng lực lượng y tế thường trực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Hiện nay, các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các đội tuyển hoàn thiện kỹ, chiến thuật và tâm lý thi đấu trước giờ G.

Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ tập trung, tổng duyệt và tranh tài ở môn thi lý thuyết vào sáng 3-10 tại hội trường A Công an tỉnh. Tiếp đó, lễ khai mạc, diễu hành biểu dương lực lượng và phần thi thực hành sẽ chính thức diễn ra vào sáng 4-10 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Theo Ban tổ chức, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa chính là tiền đề quan trọng để hội thi diễn ra thành công. Thông qua sân chơi nghiệp vụ này, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tiếp tục được khẳng định là “cánh tay nối dài” vững chắc của lực lượng chuyên trách, góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng chủ động phòng ngừa và khả năng xử lý sự cố cháy nổ ngay từ hộ gia đình và tổ dân phố.