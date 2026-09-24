Sẵn sàng cho Hội thi đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên đại đội, tiểu đoàn phòng hóa toàn quân

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại các vị trí tổ chức hội thi; hệ thống thao trường, bãi tập, khu vực thực hành; công tác bảo đảm vật chất, trang bị, phương tiện và các điều kiện phục cho hội thi. Đoàn cũng kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức luyện tập, chuẩn bị nội dung thi và các phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình hội thi.

Đại tá Lê Xuân Dũng kiểm tra nội dung thi Kỹ thuật chuyên môn Binh chủng.

Đoàn công tác theo dõi bộ đội thực hành trinh sát phóng xạ.

Qua kiểm tra, Đại tá Lê Xuân Dũng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ. Đồng chí đánh giá, công tác chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bám sát kế hoạch, nội dung, yêu cầu của hội thi; nhiều phần việc được triển khai đúng tiến độ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hội thi diễn ra theo kế hoạch.

Đoàn công tác kiểm tra bộ đội thực hành tiêu tẩy.

Để hội thi tổ chức chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, Đại tá Lê Xuân Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung công việc, kịp thời bổ sung, hoàn thiện những phần còn thiếu; chú trọng luyện tập, nâng cao chất lượng thực hành, bảo đảm thí sinh nắm chắc nội dung, thuần thục động tác và xử trí tốt các tình huống theo yêu cầu. Cùng với đó, cần kiểm tra kỹ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, trang bị, phương tiện, hệ thống phục vụ hội thi; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, bảo đảm thống nhất trong tổ chức, điều hành.

Đại tá Lê Xuân Dũng kiểm tra khí tài, trang bị kỹ thuật phục vụ hội thi.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại thao trường Lữ đoàn 86.

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thi, các cơ quan, đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, y tế và an toàn, nhất là đối với những nội dung thực hành có yêu cầu cao về kỹ thuật và an toàn. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các phương án dự phòng, quyết tâm tổ chức hội thi đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và cơ sở vật chất.