Hội trường tổ chức hội thảo được bố trí trang trọng, sẵn sàng đón đại biểu.

Công tác chuẩn bị nội dung, khánh tiết và các điều kiện cần thiết được cán bộ, người lao động Sở Nội vụ nỗ lực hoàn tất, bảo đảm hội thảo diễn ra thành công.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa rà soát nội dung video trình chiếu phục vụ hội thảo.

Những kios giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh đặt ở vị trí thuận lợi, dễ dàng cho các đại biểu tham quan, tìm hiểu.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự nơi diễn ra hội nghị được các lực lượng chức năng triển khai tích cực.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí tại khu vực sảnh nơi diễn ra hội thảo.

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức vào ngày 28/11/2026, với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Hội thảo với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, xã, phường trong tỉnh; các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, nền tảng VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.