Sẵn sàng cho Hội nghị ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã

Chiều 29/9, tại khách sạn Melia (Hà Nội), Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra tổng duyệt công tác tổ chức Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu vực diễn ra hội nghị.

Tại các khu vực tổ chức hội nghị, công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm tiến độ. Các phương án đón tiếp đại biểu tại phòng tổ chức lễ khai mạc và phiên họp toàn thể hội nghị, phòng chờ, phòng làm việc song phương, phòng thư ký hội nghị tiếp tục được hoàn thiện.

Đồng thời, các đơn vị liên quan đang khẩn trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trang trí, luyện tập, hiệp đồng các phần việc theo kịch bản để bảo đảm thống nhất, trang trọng và đúng nghi lễ.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng ekip làm chương trình đã đồng hành cùng Bộ Công an để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho hội nghị.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức.

Về nội dung nghệ thuật, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cần tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc các ý kiến góp ý sau buổi tổng duyệt để tiếp tục hoàn thiện nội dung phim tài liệu, nội dung phiên dịch, hình ảnh và các yếu tố kỹ thuật, bảo đảm chương trình đạt chất lượng cao nhất.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu kiểm tra các mặt công tác chuẩn bị cho hội nghị.

Song song với đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh an toàn trong suốt quá trình hội nghị diễn ra.

Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã là sự kiện quan trọng với sự tham dự của khoảng 80 đại biểu từ Việt Nam, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Trưởng đoàn các nước là lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc tương đương từ Cơ quan An ninh, Nội vụ, Cảnh sát các nước ASEAN. Chương trình Hội nghị chính thức trong ngày 30/9/2026 gồm các hoạt động: Lễ khai mạc, phiên toàn thể Hội nghị do lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam chủ trì và phiên bế mạc.