Sẵn sàng cho Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 31

Các chủ bò nhận áo từ Ban tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống

Những ngày này, tại các tuyến đường vào phum, sóc hay con đường vào sân đua bò, không khí chuẩn bị cho Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 diễn ra khẩn trương. Cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Cư tổ chức treo cờ phướn trên các trục đường để quảng bá, tuyên truyền cho sự kiện văn hóa, thể thao này. Anh Chau Sôm, ngụ xã An Cư cho biết: “Chúng tôi phấn khởi, háo hức chờ đợi hội đua bò bởi đây không chỉ là sự kiện văn hóa, thể thao mà còn là hoạt động truyền thống ý nghĩa trong dịp lễ Sene Đôn Ta hằng năm”.

Từ tháng 9 năm 2026, công tác thông tin, tuyên truyền về Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 31 được ban chỉ đạo, ban tổ chức địa phương triển khai đồng bộ, rộng khắp. Hệ thống truyền thanh cơ sở tại xã An Cư cùng các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin điện tử và trang Facebook của xã liên tục cập nhật, đăng tải nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí hướng tới ngày hội lớn. Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu mục đích, ý nghĩa của hội đua bò; thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức, các hoạt động chính trong khuôn khổ ngày hội. Thông qua công tác truyền thông nhằm đẩy mạnh quảng bá, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất An Cư giàu bản sắc, thân thiện và mến khách đến với du khách.

Trước ngày diễn ra hội đua, ban tổ chức tăng cường thông tin, tuyên truyền về quy định tham gia giải đấu, cổ vũ, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn giao thông giúp người dân, du khách chủ động nắm thông tin, chấp hành quy định, góp phần để hội đua diễn ra an toàn, thuận lợi.

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn này, công tác rà soát, tuyển chọn các đôi bò xuất sắc đại diện cho địa phương tham gia tranh tài được thực hiện kỹ lưỡng. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của ngành thể thao thực hiện nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, thủ tục đăng ký theo đúng điều lệ hội đua bò đề ra.

Hội đua bò Bảy Núi năm nay ghi nhận sự tham gia tranh tài của 64 đôi bò xuất sắc từ các xã, phường trong tỉnh. Những ngày qua, các chủ bò và nài bò tích cực tập luyện, chăm sóc kỹ lưỡng cho các đôi bò để có thể lực và phong độ thi đấu tốt nhất khi bước vào đường đua.

Chủ động phương án đảm bảo an ninh, trật tự, y tế

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Cư Lâm Văn Bá, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã tập trung thực hiện trong thời gian qua là đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại sân đua bò trung tâm của xã. Đến nay, công trình khán đài phục vụ nhân dân, đại biểu và du khách theo dõi các trận tranh tài đã được tu sửa, làm mới khang trang, bảo đảm các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn chịu lực. Các hạng mục phụ trợ quan trọng khác như sân khấu lễ khai mạc, bế mạc, hệ thống nhà vệ sinh công cộng, khu vực dành cho đại biểu, khu vực kỹ thuật của trọng tài, các khu vực phục vụ hậu cần đã được sửa chữa, hoàn thiện sạch sẽ, đồng bộ.

Các chủ bò bốc thăm thi đấu Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Nhằm đảm bảo cho hội đua diễn ra trong không khí an toàn, văn minh và trật tự, xã An Cư xây dựng và triển khai phương án chi tiết về bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện. Lực lượng Công an xã phối hợp cùng các lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội hoặc các tình huống đột xuất phát sinh. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông từ xa và tại các tuyến đường dẫn vào khu vực sân đua được lên phương án chi tiết, bố trí lực lượng chốt chặn nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn cho đại biểu, vận động viên, người dân và du khách khi tham gia giao thông.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Trung tâm Y tế xã và các cơ quan liên quan triển khai công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quanh khu vực tổ chức hội đua trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bên cạnh đó, phương án ứng phó y tế khẩn cấp được chuẩn bị chu đáo. Xã bố trí tổ cấp cứu gồm các y bác sĩ và nhân viên y tế túc trực thường xuyên tại khu vực tổ chức hội đua sẵn sàng sơ cứu, xử lý kịp thời các trường hợp cần hỗ trợ sức khỏe. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng để giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 tại xã An Cư hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách.