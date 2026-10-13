Sẵn sàng cho hành trình đưa hài cốt liệt sĩ về Vị Xuyên
Chiều 13/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 và Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức luyện tập các nghi thức đón, di chuyển hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng, sẽ diễn ra ngày 15/10.
Buổi luyện tập nhằm chuẩn bị chu đáo cho hoạt động di chuyển hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại những điểm cao gắn với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, từ Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên vào sáng 15/10.
Từng động tác nâng, chuyển hài cốt, những động tác của đội tiêu binh, đội danh dự và lực lượng phục vụ được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, bảo đảm sự trang trọng, thành kính trong nghi lễ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Hơn 200 ngày qua, những người lính làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã kiên trì vượt qua nhiều khó khăn, đưa đồng đội trở về từ những chiến trường năm xưa.
Những hình ảnh về buổi luyện tập nghiêm trang, chuẩn bị cho lễ đón, di chuyển và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, được phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc ghi lại chiều 13/10.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/san-sang-cho-hanh-trinh-dua-hai-cot-liet-si-ve-vi-xuyen-post1393933.html