Sẵn sàng cho hành trình đưa hài cốt liệt sĩ về Vị Xuyên

Buổi luyện tập nhằm chuẩn bị chu đáo cho hoạt động di chuyển hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại những điểm cao gắn với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, từ Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên vào sáng 15/10.

Từng động tác nâng, chuyển hài cốt, những động tác của đội tiêu binh, đội danh dự và lực lượng phục vụ được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, bảo đảm sự trang trọng, thành kính trong nghi lễ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hơn 200 ngày qua, những người lính làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã kiên trì vượt qua nhiều khó khăn, đưa đồng đội trở về từ những chiến trường năm xưa.

Những hình ảnh về buổi luyện tập nghiêm trang, chuẩn bị cho lễ đón, di chuyển và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, được phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc ghi lại chiều 13/10.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập nghi thức đón, di chuyển hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, chiều 13/10.

Đội quân kỳ nghiêm trang trong buổi luyện tập .

Luyện tập phương án vận chuyển hài cốt liệt sĩ trên xe quân sự, bảo đảm sự trang nghiêm, chu đáo.

Xe quân sự vận chuyển hài cốt liệt sĩ tiến vào khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Cẩn trọng thực hiện động tác nâng, chuyển tiểu quách đựng hài cốt liệt sĩ trong buổi luyện tập.

Lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp luyện tập tiếp nhận, đưa tiểu quách đựng hài cốt liệt sĩ từ xe quân sự xuống vị trí tập kết.

Các lực lượng thực hiện nghi lễ luyện tập di chuyển theo đội hình trên lối lên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Các chiến sĩ hai hàng dọc lối lên nghĩa trang đón đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tiêu binh luyện tập thể hiện sự trang nghiêm trong lễ đón hài cốt liệt sĩ.