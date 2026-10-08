Sẵn sàng cho Giải chạy Marathon 'Arabica' tỉnh Sơn La năm 2026

Lãnh đạo phường Chiềng An rà soát công tác tổ chức Giải chạy Marathon “Arabica” tỉnh Sơn La năm 2026

Giải tổ chức thi đấu 5 cự ly gồm 5 km, 10 km, 15 km, 20 km và 25 km dành cho nam và nữ. Cung đường chạy xuất phát từ khu vực sân cạnh Nhà văn hóa bản Phiêng Panh, theo tuyến đường đi Mường La, qua Nam Nghè (nhà văn hóa bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen cũ), Sân bóng bản Phiêng Niệu (xã Chiềng Đen cũ), hủm đồi cà phê, đỉnh đồi cà phê và về đích tại cổng UBND phường Chiềng An. Cung đường chạy giữa không gian đồi cà phê xanh mướt, những chùm quả chín đỏ sai trĩu cành và cảnh quan vùng cao đặc trưng của Sơn La.

Lãnh đạo phường Chiềng An khảo sát cung đường chạy.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho giải đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với phường Chiềng An khẩn trương triển khai. Các nội dung trọng tâm được rà soát, hoàn thiện, từ bảo đảm đường chạy, khu vực xuất phát, đích đến, các điểm tiếp nước, check-in đến chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường. Lực lượng phục vụ an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế và các điều kiện hỗ trợ vận động viên cũng được bố trí, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức giải.

Các đoàn thể phường Chiềng An chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giải chạy

Cùng với công tác chuyên môn, Ban tổ chức khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi dọc tuyến đường chạy. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, đồng thời tạo thêm trải nghiệm cho vận động viên và du khách khi đến với Sơn La.

Cung đường chạy với cảnh quan đặc trưng của vùng cao Sơn La.

Việc tổ chức giải góp phần tạo chuỗi hoạt động thể thao quần chúng, gắn thể thao với quảng bá sản phẩm cà phê, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch; qua đó giới thiệu hình ảnh Sơn La thân thiện, mến khách đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Cung đường chạy giữa không gian đồi cà phê xanh mướt