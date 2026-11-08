Sẵn sàng cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Chiều 8/11, Đội tuyển U23 Singapore sẽ đến sân bay Pleiku để bắt đầu hành trình chinh phục Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Trước đó, vào tối 7/11, U23 Qatar cũng đã có mặt tại Pleiku để sẵn sàng cho giải đấu.

U23 Qatar nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Ban tổ chức và người dân Gia Lai khi đáp xuống sân bay Pleiku vào chiều tối 7/11.

Trong khi đó, theo Ban tổ chức, U23 Thái Lan sẽ có mặt tại phố núi Pleiku cũng chiều ngày thứ 2 (ngày 9/11). Các đội bóng sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Hàm Rồng vào chiều ngày 9/11 để chuẩn bị cho giải đấu, riêng Thái Lan sẽ tập muộn hơn.

Các đội bóng khi đặt chân đến Pleiku đã nhận được sự chào đón đặc biệt từ Ban tổ chức cũng như người hâm mộ ở Gia Lai. Sau đó được bố trí nghỉ ngơi tại khách sạn để có được thể lực tốt nhất cho giải đấu.

Giải đấu lần này là sự cạnh tranh của 3 đội bóng lớn ở Đông Nam Á và sự góp mặt của Qatar, hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn, cạnh tranh trên tinh thần thể thao cao thượng. Sẽ là những cung bậc cảm xúc khó quên cho người hâm mộ quả bóng tròn khi về với phố núi Pleiku trong tháng 11 này.

Theo thể thức thi đấu, bốn đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11, U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 còn là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh".

Thông qua sự kiện thể thao quốc tế, hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai cùng tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương sẽ được quảng bá rộng rãi hơn đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế.