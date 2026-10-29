Sẵn sàng cho DIGIFEST Ðồng Nai 2026

Du khách trải nghiệm điểm đến du lịch của Đồng Nai trên không gian số tại Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Với nhiệm vụ thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (XTĐTTMDL) thành phố đã tập trung chuẩn bị và sẵn sàng một số hoạt động như: Triển lãm ảnh số, giới thiệu ứng dụng du lịch thông minh, tổ chức gian hàng chuyển đổi số và phối hợp kết nối đoàn đại biểu nghiên cứu, khảo sát.

Du lịch Ðồng Nai trên không gian số

Theo kế hoạch, DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ có trên 200 gian hàng trưng bày, triển lãm những thành tựu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu của thành phố; các nền tảng số dùng chung, demo dịch vụ số, các giải pháp như: AI & Big Data, nền tảng chung cho Smart Life, không gian trải nghiệm công nghệ số - Tech Playground…

Trung tâm XTĐTTMDL thành phố cho biết, trong số những gian hàng trưng bày, triển lãm, trung tâm sẽ có những gian hàng trưng bày, triển lãm về các nội dung: Triển lãm ảnh số, giới thiệu ứng dụng du lịch thông minh, gian hàng chuyển đổi số.

Cụ thể, tại không gian triển lãm ảnh số từ dữ liệu Cuộc thi Ảnh đẹp Đồng Nai năm 2026, giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người và các điểm đến du lịch tiêu biểu của thành phố sẽ được ứng dụng, trưng bày trên không gian số. Hoạt động này nhằm đổi mới phương thức trưng bày, tăng tính tương tác, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch Đồng Nai thông qua các nền tảng, giải pháp công nghệ số tại chương trình.

Cùng với quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Đồng Nai trên không gian số, tại DIGIFEST Đồng Nai 2026, Trung tâm XTĐTTMDL thành phố sẽ giới thiệu ứng dụng du lịch thông minh Đồng Nai (giai đoạn 1 năm 2026). Để ra mắt ứng dụng này, trung tâm đã chuẩn bị nội dung, dữ liệu, tập trung vào 2 điểm đến tiêu biểu gồm: Khu di tích quốc gia đặc biệt Tà Thiết (Căn cứ Tà Thiết), xã Lộc Thành và Di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo (xã Bom Bo). Hướng đến phát triển ứng dụng lâu dài, trung tâm sẽ tiếp tục tập trung quảng bá thông tin các điểm đến, các giá trị văn hóa, lịch sử và các sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ khách tham quan trên ứng dụng, hướng đến đổi mới phương thức cung cấp thông tin du lịch, hỗ trợ người dùng tìm hiểu điểm đến, xây dựng hành trình tham quan và nâng cao trải nghiệm du lịch. Đồng thời việc tiếp nhận ý kiến đánh giá, góp ý của người dùng là cơ sở để rà soát, hoàn thiện nội dung và định hướng phát triển ứng dụng trong các giai đoạn tiếp theo.

Kết nối doanh nghiệp du lịch và người tiêu dùng

Không chỉ quảng bá, giới thiệu du lịch Đồng Nai trên không gian số, DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ có 3 gian hàng chuyển đổi số lĩnh vực du lịch, giới thiệu các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá điểm đến du lịch, kết nối tiêu thụ sản phẩm qua không gian các giải pháp hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, du lịch gắn với chuyển đổi số.

Cùng với các nhiệm vụ chính, DIGIFEST Đồng Nai 2026 diễn ra tại Trung tâm XTĐTTMDL thành phố, do đó, mọi công tác chuẩn bị như: Phối hợp thực hiện kết nối, hỗ trợ tổ chức đoàn đại biểu nghiên cứu, khảo sát, xác định các “bài toán lớn” phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm XTĐTTMDL thành phố cho biết: Tại DIGIFEST Đồng Nai 2026, trung tâm đề xuất Ban Tổ chức sự kiện phối hợp tổ chức trao giải Cuộc thi Ảnh đẹp Đồng Nai năm 2026. Trung tâm sẽ chuẩn bị nội dung trao giải và thực hiện các công việc có liên quan. Việc tổ chức trao giải nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người và các điểm đến du lịch tiêu biểu của thành phố.