Sẵn sàng cho Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng

Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 12/10/2026, tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư.

Ghi nhận tại một số tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng, băng rôn, pa-nô tuyên truyền về diễn đàn đã được lắp đặt, góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị, lan tỏa không khí chào đón sự kiện đối ngoại quan trọng.

Song song với việc chỉnh trang đường phố, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lễ tân, hậu cần và bảo đảm an ninh, trật tự được các đơn vị liên quan phối hợp triển khai. Các phương án bảo vệ đại biểu, địa điểm tổ chức và bảo đảm an toàn cho các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn cũng được rà soát.

Diễn đàn có chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”. Đây là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.

Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu từ Tòa án các nước ngoài

Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu từ Tòa án các nước, 12 đại biểu từ cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và gần 50 đại biểu trong nước. Phiên khai mạc diễn ra vào sáng ngày 10/10/2026 với phát biểu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân; lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị cho Diễn đàn

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị cho Diễn đàn

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị cho Diễn đàn

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư là hoạt động quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, đa phương giữa tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc.

Thông qua diễn đàn, các bên có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp để đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế, đồng thời phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Tiến và các thành viên trong Ban Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Diễn đàn

Đồng chí Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiểm tra công tác chuẩn bị cho Diễn đàn.

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng

Công tác chuẩn bị cho sự kiện đã hoàn tất

Không khí tại TP Đà Nẵng chào đón sự kiện đối ngoại quan trọng

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng

Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư là hoạt động quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, đa phương giữa Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc