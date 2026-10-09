Sẵn sàng cho Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư

Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư khai mạc tại Đà Nẵng vào sáng 10/10. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu từ Tòa án các nước, 12 đại biểu từ cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và gần 50 đại biểu trong nước.

Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới; đề xuất các phương thức tăng cường hợp tác tư pháp phù hợp với pháp luật và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Bên cạnh đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử, hướng tới hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận công lý.

Thông qua diễn đàn, các bên có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp để đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế, đồng thời phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Đây là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị. (Ảnh: M.Đ)

Việc Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, làm phong phú thêm các hoạt động trong khuôn khổ “Năm ASEAN-Trung Quốc”, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác tư pháp khu vực, đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương, đa phương giữa tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc.