Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Điện Biên” được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại

Với thời lượng 120 phút, “Rực rỡ Điện Biên” được xây dựng thành ba chương: “Khải hoàn ca”, “Một vòng Việt Nam” và “Điện Biên - Đến và yêu!”. Xuyên suốt chương trình là hành trình nghệ thuật kết nối niềm tự hào lịch sử, chiều sâu văn hóa dân tộc với nhịp sống đương đại, qua đó khắc họa hình ảnh Điện Biên giàu truyền thống, đậm đà bản sắc và đang vươn mình phát triển.

Gần 400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia biểu diễn trong đêm hội “Rực rỡ Điện Biên”

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện niềm tự hào lịch sử, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Điểm nhấn của đêm hội là sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống, âm nhạc hiện đại, trình diễn sân khấu quy mô lớn cùng hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh và tương tác trực tiếp với khán giả.

Không gian biểu diễn ngoài trời hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động, đưa nghệ thuật đến gần công chúng, trở thành cầu nối giữa các thế hệ và cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là giới trẻ.

Sân khấu quy mô lớn cùng hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh tạo nên không gian trình diễn ấn tượng

Với thông điệp “Đến để khám phá, ở lại để yêu”, chương trình không chỉ tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Điện Biên mà còn gửi gắm lời mời gọi du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa nơi đây.

Đặc biệt, ngay sau chương trình nghệ thuật, vào 22 giờ 20 phút ngày 21.11, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực cầu Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tạo thêm điểm nhấn cho đêm hội chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đêm hội “Rực rỡ Điện Biên” hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến thưởng thức

Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra từ ngày 18 - 28.11, tỉnh Điện Biên còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm di sản. Nổi bật có triển lãm ảnh “Văn hóa - Mạnh nguồn, bản sắc và khát vọng phát triển”; giới thiệu, trình diễn văn hóa các dân tộc; trải nghiệm trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc.

Đáng chú ý, lần đầu tiên công nghệ 3D Mapping được ứng dụng để tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Điện Biên Phủ, mang đến hình thức tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động.

Những sắc màu văn hóa hòa quyện trong chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Điện Biên”

Chuỗi hoạt động còn có Giải bóng chuyền đoàn kết công nông binh lần thứ 41 năm 2026 và khép lại bằng giải chạy địa hình chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ với chủ đề “Theo dấu chân Đại tướng”, tổ chức ngày 28.11 tại xã Mường Phăng...

Thông qua chuỗi hoạt động, Điện Biên tiếp tục phát huy giá trị di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng đất lịch sử, tiềm năng du lịch đến nhân dân, du khách.