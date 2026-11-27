Tại đêm Chung kết xếp hạng, thử thách dành cho các thí sinh được đẩy lên cao hơn khi mỗi người phải chinh phục Hội đồng Giám khảo qua 2 phần thi: một ca khúc thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng với âm hưởng hào hùng, sâu lắng và một ca khúc tự chọn thể hiện rõ nét cá tính âm nhạc. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, suốt 3 ngày qua, cả 7 thí sinh đã miệt mài tập luyện cùng ban nhạc và ê-kíp dàn dựng, nhằm hoàn thiện từng nốt nhạc, từng bước di chuyển trên sân khấu.

Thí sinh Lâm Hoài Hiển hy vọng sẽ chinh phục khán giả với hai ca khúc hoàn toàn mới tại hội thi.

Bước vào vòng thi quyết định, thí sinh Lâm Hoài Hiển (Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau) quyết định tạo sự khác biệt khi tự đặt ra thử thách cho mình với 2 ca khúc chưa từng thể hiện ở các vòng trước. Nếu “Cùng anh tiến quân trên đường dài” đòi hỏi sự nội lực, hào hùng thì “Về ăn cơm” lại mang đến sự bùng nổ với chất rock kết hợp dân ca đương đại đầy sôi nổi.

Chia sẻ bên lề buổi tổng duyệt, thí sinh Lâm Hoài Hiển cho biết, với anh, đêm chung kết không chỉ là cuộc tranh tài để tìm kiếm giải thưởng mà còn là cơ hội quý giá để cháy hết mình với đam mê âm nhạc, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả đã luôn đồng hành, cổ vũ.

Thí sinh Lê Thanh Tâm (phường An Xuyên) thể hiện hết mình với ca khúc dự thi trong buổi tập luyện.

Cùng chung tinh thần quyết tâm, thí sinh Lưu Vĩnh An (Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau) bày tỏ sự hào hứng trước không khí sôi động của buổi chạy sân khấu: “Dù cường độ tập luyện những ngày qua khá cao nhưng tôi cảm thấy rất sung sức. Bước lên sân khấu tối nay, tôi sẽ gạt bỏ mọi áp lực để cháy hết mình trong từng tiết mục, mang đến cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất”.

Thí sinh Huỳnh Nhật Hào mong muốn tiếp tục mang lời ca, tiếng hát phục vụ khán giả quê nhà sau hội thi.

Không chỉ thể hiện niềm đam mê cá nhân, hội thi năm nay còn ghi dấu ấn bởi tinh thần cống hiến của nhiều thí sinh đến từ các xã. Vượt quãng đường dài từ vùng biển Sông Đốc lên trung tâm tỉnh dự thi, thí sinh Huỳnh Nhật Hào mang theo niềm tự hào của người con miền biển cùng khát vọng được hát cho bà con quê nhà.

Thí sinh Huỳnh Nhật Hào tâm sự: “Hội thi là sân chơi chuyên nghiệp giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều về kỹ thuật thanh nhạc lẫn bản lĩnh sân khấu. Mong muốn lớn nhất của tôi là tiếp tục được đứng trên sân khấu phục vụ khán giả, sau cuộc thi này, tôi sẽ mang lời ca tiếng hát của mình về phục vụ phong trào văn nghệ tại quê hương Sông Đốc”.

Ban nhạc Biển Sáng tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh trong đêm thi quyết định.

Thí sinh Lê Thuý Hằng (Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau) tập trung thể hiện ca khúc dự thi.

Vào lúc 20 giờ ngày 28/11, sân khấu đêm Chung kết xếp hạng Hội thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau sẽ chính thức sáng đèn. Đây là thời khắc để bản lĩnh và tài năng của 7 giọng ca trẻ được thể hiện, hướng đến ngôi vị cao nhất của hội thi.

Bảy thí sinh sẽ cùng góp mặt trong một tiết mục biểu diễn tại đêm Chung kết xếp hạng.

Không chỉ mang đến một chương trình âm nhạc đa sắc màu, đêm 28/11 còn có điểm nhấn với lễ trao giải cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh”, tôn vinh nét duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ vùng cực Nam Tổ quốc.

Sân khấu Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau sẵn sàng cho đêm Chung kết xếp hạng và lễ trao giải hai cuộc thi.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và sắc đẹp hứa hẹn tạo nên một đêm nghệ thuật đặc sắc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau. Quý khán giả có thể theo dõi, cổ vũ các thí sinh qua sóng truyền hình trực tiếp và livestream trên Fanpage Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau./.