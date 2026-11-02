Sẵn sàng cho chương trình Vietnam Wild Live đầu tiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Ê kíp chuẩn bị đến các điểm ghi hình cho chương trình live từ 15-17h chiều 2-11. Ảnh: Ngọc Liên

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng đạo diễn chương trình Vietnam Wild Live cho biết: Để thực hiện chương trình Vietnam Wild Live mùa 2 tại Vườn quốc gia Cát Tiên, ê kíp chương trình đã khảo sát, lựa chọn những địa điểm ấn tượng, mang tính đặc thù của Cát Tiên. Trong đó, tập trung vào sự đa dạng sinh học với các hình ảnh sinh động về hoạt động thường nhật của các loài động vật, đặc biệt là những loài đặc hữu.

Khu vực Bàu Sấu, một trong những điểm ghi hình tại chương trình Vietnam Wild Live. Ảnh: CTV

Tại chương trình live đầu tiên vào chiều 2-11, Hang Dơi và Bàu Sấu là 2 địa điểm được ê kíp chọn để ghi hình những khoảnh khắc ấn tượng của các loài động vật.

Khu vực điều hành trung tâm các phiên live của chương trình Vietnam Wild Live tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Ngọc Liên

Với thông điệp Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức!, Vietnam Wild Live sẽ mang đến khán giả những hình ảnh chân thực và đẹp mắt, những tập tính, hoạt động của các loài động vật trong môi trường tự nhiên. Các camera được lắp đặt tại những khu vực trọng điểm giúp phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn và theo dõi sự sinh trưởng của các loài, từ đó có những biện pháp quản lý và can thiệp phù hợp khi cần thiết.