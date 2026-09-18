Sẵn sàng cho chương trình giao lưu công tác Đảng, công tác chính trị lần thứ 2 tại Trung Quốc

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng phát biểu quán triệt, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác.

Theo kế hoạch, Chương trình giao lưu dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24-9 tại Quảng Châu và Thâm Quyến (Trung Quốc) với nhiều hoạt động thiết thực như: Hội đàm giữa hai trưởng đoàn; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ CTĐ, CTCT; tham quan văn hóa, giao lưu văn nghệ và thăm đơn vị Cảnh sát biển Trung Quốc.

Phát biểu quán triệt, giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Hưng yêu cầu các thành viên đoàn công tác tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan đến Chương trình giao lưu; thống nhất nhận thức, xác định rõ đây không đơn thuần là hoạt động giao lưu mà còn là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Do đó, mỗi thành viên đoàn công tác phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, bản lĩnh, chuyên nghiệp và kỷ luật trong quan hệ đối ngoại.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng yêu cầu trong quá trình làm việc, các thành viên đoàn công tác phải luôn thể hiện tinh thần hữu nghị, thân thiện; chấp hành nghiêm kỷ luật, lễ tiết, tác phong và pháp luật nước sở tại; đồng thời, đặc biệt coi trọng công tác bảo mật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Chương trình học tập, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu CTĐ, CTCT giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam. Trước đó, tháng 8-2024, hai bên đã lần đầu tiên tổ chức Chương trình giao lưu CTĐ, CTCT tại Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu thay mặt đoàn công tác phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thông qua các hoạt động học tập, trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, Chương trình góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc triển khai các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất.