Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tập luyện cho chương trình biểu diễn tại phường Nam Đông Hà - Ảnh: T.L

Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi biểu diễn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - du lịch Quảng Trị, 90 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh cùng 40 chú ngựa đã sớm di chuyển đến các địa điểm để sẵn sàng đội hình hợp luyện.

Vượt qua những khó khăn về điều kiện về thời tiết cũng như khoảng cách địa lý, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã lên kế hoạch tập luyện cũng như lộ trình chi tiết cho từng địa điểm, bảo đảm mang đến cho người dân và du khách màn trình diễn ấn tượng, đặc sắc.

Theo kế hoạch, hoạt động biểu diễn kỵ binh trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra tại phường Nam Đông Hà vào tối 28/11 và tại phường Đồng Hới vào tối 29/11.

Kỵ binh sẽ diễu hành trên nhiều tuyến đường chính ở phường Nam Đông Hà và phường Đồng Hới - Ảnh: T.L

Tại phường Nam Đông Hà, ngoài phần biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, đoàn Kỵ binh sẽ diễu hành qua các tuyến đường chính như: Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi và Quốc lộ 9. Tại phường Đồng Hới, đoàn Kỵ binh sẽ biểu diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh, sau đó sẽ diễu hành qua các tuyến đường: Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Lê Thành Đồng, Đồng Hải, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo...

Chương trình biểu diễn kỵ binh sẽ kết hợp với biểu diễn Quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn và diễu hành đầy ấn tượng cho người dân và du khách khi đến với Quảng Trị.