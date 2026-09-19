Sẵn sàng cho Chương trình 'Biên cương - Đêm hội trăng rằm' năm 2026

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát; duyệt chương trình thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung; kiểm tra công tác bảo đảm ăn, nghỉ cho đại biểu và các điều kiện phục vụ chương trình.

Theo kế hoạch, chương trình do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 20-9 tại xã Mường Lát. Đây là hoạt động hướng về thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới, mang đến cho các em một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung; biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; bàn giao khu vui chơi tại điểm Trường Mầm non bản Cơm, xã Pù Nhi; tổ chức “Tiết học Biên cương”, thi trưng bày mâm cỗ Trung thu và các hoạt động an sinh xã hội.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân yêu cầu tiếp tục rà soát các khâu cuối, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại biểu, lực lượng tham gia và nhân dân, nhất là các cháu thiếu niên, nhi đồng; chủ động phương án ứng phó với thời tiết diễn biến phức tạp.

Sẵn sàng mang Tết Trung thu vui tươi, ấm áp đến với thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới.

Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 diễn ra an toàn, chu đáo, để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng trẻ em vùng biên.