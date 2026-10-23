Sẵn sàng cho các sự kiện văn hóa, thể thao tại Yên Tử

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh làm việc với phường Yên Tử về công tác chuẩn bị cho Chương trình “Yên Tử-Sắc thu thiền định 2026”. (Ảnh: QUANG THỌ)

Theo kế hoạch, chương trình “Yên Tử-Sắc thu thiền định 2026” được tổ chức từ cuối tháng 10 đến tháng 12 với bốn sự kiện chính, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và trải nghiệm không gian di sản.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 31/10-1/11/2026, với các nội dung nổi bật như thi đấu “Bát Kiệt”, chương trình “8 Kỳ Vương-8 Thần Đồng” và trình diễn, giao lưu cờ tướng Việt Nam-Trung Quốc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với phường Yên Tử. (Ảnh: QUANG THỌ)

Điểm nhấn là Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026, mùa giải thứ ba, dự kiến tổ chức trong hai ngày 28 và 29/11/2026. Theo thông tin từ Ban tổ chức đến ngày 22/10, giải đã có hơn 1.600 vận động viên đăng ký. Công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện về phương án tổ chức, cung đường thi đấu, biển chỉ dẫn, trạm tiếp nước, điểm y tế và lực lượng hỗ trợ; đặc biệt chú trọng khảo sát, đánh giá điều kiện an toàn đối với tuyến Full Marathon được đề xuất điều chỉnh theo hướng Khe Song-Thác Bạc.

Với chủ đề: “Chạm vùng di sản”, Giải chạy kết hợp hoạt động rèn luyện thể chất với trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, hướng tới thu hút cộng đồng yêu thích chạy bộ, du lịch thể thao và khám phá di sản.

Cùng với đó là Giải đua xe đạp “Về miền Di sản”, Hội thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” góp phần quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc của vùng di sản đến với du khách trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị cho Chương trình “Yên Tử-Sắc thu thiền định 2026”. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, để tổ chức thành công chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao tại Yên Tử, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể và phương án bảo đảm an toàn, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị. Đặc biệt công tác an toàn phải được đặt lên hàng đầu và sẵn sàng có phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho vận động viên, nhân dân và du khách.

Phường Yên Tử tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tập trung bảo đảm các điều kiện để tổ chức các sự kiện an toàn, chu đáo, hiệu quả, đồng thời bảo đảm hoạt động tham quan, du lịch, đẩy mạnh truyền thông nhằm quảng bá nét đặc sắc của chuỗi sự kiện gắn với giá trị di sản thế giới Yên Tử, góp phần thu hút du khách và phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại địa phương.

Việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao trải dài trong nhiều tuần cho thấy nỗ lực của Quảng Ninh hướng đến đa dạng hóa sản phẩm du lịch Yên Tử, góp phần làm mới các trải nghiệm phù hợp để thu hút du khách đến với Yên Tử vào nhiều thời điểm trong năm.