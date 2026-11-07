Sẵn sàng cho bước chạy vào kỷ nguyên mới

Các thành viên Câu lạc bộ Bình Phước Runners cùng nhau tập luyện, lan tỏa tinh thần thể thao, năng lượng tích cực và niềm đam mê chạy bộ. Ảnh: Tiến Dũng

Mỗi bước chạy không đơn thuần là thử thách về thể lực mà còn là hành trình kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân, thắp lên niềm đam mê và kết nối cộng đồng những người yêu thể thao. Trong số phát sóng tuần này, MC Diệu Hiền sẽ đồng hành cùng khán giả, trực tiếp hòa vào từng bước chạy và cảm nhận trọn vẹn quyết tâm của các vận động viên đang khẩn trương chuẩn bị cho đường đua.

Tâm điểm của chương trình là Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai - ngày hội thể thao quy mô lớn sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28 và 29-11 tại phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai. Mang thông điệp ý nghĩa “bước chạy vào kỷ nguyên mới”, giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài sôi nổi về thành tích mà còn là sân chơi kết nối hàng ngàn vận động viên trong nước và quốc tế, cùng nhau sải bước trên những cung đường xanh rợp bóng mát và cảm nhận nhịp sống sinh động của thành phố Đồng Nai.

MC Diệu Hiền hòa mình vào đường chạy cùng các thành viên Câu lạc bộ Bình Phước Runners. Ảnh: Tiến Dũng

Điểm nhấn của tập 18 là cuộc hội ngộ đầy năng lượng với Câu lạc bộ Bình Phước Runners. Thành lập từ năm 2022, câu lạc bộ hiện quy tụ hơn 200 thành viên với nhiều độ tuổi, ngành nghề, đặc biệt có sự đồng hành của 2 chân chạy tiêu biểu của điền kinh Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa.

Để sẵn sàng chinh phục các cự ly, các thành viên duy trì chế độ tập luyện kỷ luật: từ lịch chạy tối thiểu 3 buổi mỗi tuần cho đến những buổi xuất phát từ 3-4 giờ sáng để chinh phục cung đường 21km, 42km. Từng bí quyết phân phối sức, điều tiết nhịp thở và chiến thuật khoa học mang đậm dấu ấn cá nhân được các runner đúc kết sau 2 mùa giải trước và hào hứng chia sẻ.

Không chỉ ở vai trò quan sát, MC Diệu Hiền sẽ khởi động và nhập đoàn cùng các runner. Qua những câu chuyện mộc mạc bên đường chạy của các thành viên trong câu lạc bộ, khán giả sẽ hiểu sâu sắc hơn về sự thay đổi kỳ diệu của sức khỏe, tinh thần vượt tuổi tác và niềm vui gắn kết gia đình, đồng đội hiếm có mà thể thao mang lại.

Câu lạc bộ Bình Phước Runners sẵn sàng cùng hàng ngàn runner trong nước và quốc tế chinh phục đường chạy Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: Tiến Dũng

Khí thế quyết tâm và tinh thần bứt phá đã sẵn sàng bùng nổ trên từng kilomet đường chạy! Kính mời bạn đọc đón xem chương trình truyền hình thực tế Khám phá Đồng Nai tập 18 với chủ đề: Sẵn sàng cho bước chạy vào kỷ nguyên mới, phát sóng vào lúc 10h15 thứ Hai (ngày 9-11) trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.