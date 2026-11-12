Sẵn sàng cho 29 ngày bùng nổ cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể Thao Việt Nam - phát biểu ở họp báo.

Từ ngày 14/11 đến ngày 12/12/2026, không khí thể thao trên khắp cả nước sẽ sôi sục khi TP.HCM chính thức đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trong thông tin được công bố ở buổi họp báo vào sáng 12/11, Ban Tổ chức khẳng định sự kiện thể thao thành tích cao quy mô lớn nhất Việt Nam đã sẵn sàng cho gần một tháng tranh tài sôi nổi, quy tụ những gương mặt tinh hoa của làng thể thao nước nhà.

Đảm nhận vai trò chủ nhà đăng cai chính, TP.HCM chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương liên quan để tổ chức trọn vẹn toàn bộ chương trình thi đấu theo kế hoạch của Ban Tổ chức. Sân chơi lớn nhất cả nước năm nay mở ra cuộc đua tranh kịch tính ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 nội dung thi đấu. Khán giả cả nước sẽ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao từ dàn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu và xuất sắc nhất đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng 2 ngành Công an và Quân đội.

Ban Tổ chức xác định kỳ Đại hội lần thứ X là cột mốc quan trọng để đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam xuyên suốt giai đoạn 2022-2026. Sức nóng từ các sàn đấu, đường chạy sẽ phản ánh chân thực nhất thực lực của lực lượng vận động viên hiện tại, đồng thời kiểm chứng chất lượng đào tạo cũng như hiệu quả công tác huấn luyện tại từng địa phương, từng ngành trong suốt bốn năm qua.

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể Thao và Sở Văn hóa Thể thao TPHCM trả lời các câu hỏi.

Đáng chú ý, kỳ Đại hội tại TP.HCM năm nay mang sứ mệnh như đợt tuyển quân quy mô lớn cho thể thao nước nhà. Qua những cuộc rượt đuổi thành tích trực tiếp, giới chuyên môn sẽ phát hiện, tuyển chọn và bổ sung những nhân tố xuất sắc nhất vào các đội tuyển quốc gia. Đây chính là bước chuẩn bị lực lượng nòng cốt, tạo bàn đạp vững chắc để thể thao Việt Nam tự tin chinh phục chuỗi sự kiện quốc tế trọng điểm sắp tới, bao gồm: SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Thế vận hội Olympic Los Angeles 2028 và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAN Games) 2030.

Ở góc độ quản lý và phát triển phong trào, những con số thống kê và bảng vàng thành tích sau ngày 12/12 sẽ mang lại giá trị thực tiễn. Kết quả thi đấu tại Đại hội cung cấp cơ sở xác đáng để mỗi địa phương và các ngành tự nhìn nhận lại chính mình. Từ việc đánh giá đúng thành tích, gọi tên rõ những mặt mạnh và thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, các đơn vị sẽ chủ động hoạch định phương hướng, xác lập nhiệm vụ cùng những giải pháp đột phá nhằm nâng tầm thể thao thành tích cao trong giai đoạn tiếp theo.

Sức nặng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X càng trở nên rõ nét khi sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm toàn ngành Thể dục thể thao đang dồn lực triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15/10/2024).

Những bước chạy, sàn đấu, đường bơi tại Đại hội lần này trực tiếp cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Riêng với TP.HCM, việc đứng ra tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất toàn quốc là dịp để thành phố khẳng định mạnh mẽ năng lực điều hành và tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn. Không chỉ dừng lại ở chuyện chuyên môn trên sân đấu, TP.HCM còn tận dụng cơ hội quý giá này để quảng bá sâu rộng hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại và hiếu khách đến đông đảo nhân dân cả nước cùng bạn bè quốc tế.