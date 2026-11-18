Đội tuyển R3HUE nhận giải và bằng khen.

Năm ngày lắp ráp và lập trình robot

Diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11/2026 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI - năm 2026 quy tụ 276 đội thi với 517 thí sinh đến từ 19 tỉnh, thành phố. Vượt qua nhiều đối thủ, đội R3HUE gồm hai thành viên là Phan Hữu Gia Huy và Trần Duy Hưng, học sinh lớp 11 Tin, Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã xuất sắc giành giải Ba.

Chia sẻ về hành trình chinh phục giải thưởng, Phan Hữu Gia Huy cho biết, để có được thành quả hôm nay, robot của đội đã trải qua nhiều lần thử nghiệm, không ít lần thất bại và phải bắt tay thực hiện lại từ đầu. Khó khăn lớn nhất đối với đội là thời gian chuẩn bị. Do linh kiện về khá muộn, các thành viên chỉ có 5 ngày để lắp ráp và lập trình robot. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cả đội đã tập trung cao độ, liên tục thử nghiệm, phát hiện lỗi và điều chỉnh. Bên cạnh việc hoàn thiện kỹ thuật, đội cũng chủ động xây dựng chiến thuật cho từng trận đấu. “Giải Ba có một phần may mắn, nhưng điều giúp chúng em đi đến cuối cùng là tinh thần không bỏ cuộc”, Gia Huy chia sẻ.

Chuẩn bị cho vòng thi quốc tế

ThS Nguyễn Đức Nhật Quang, giảng viên Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, người hướng dẫn đội R3HUE đánh giá: Điều đáng ghi nhận ở hai học sinh là tinh thần chủ động tìm hiểu và sự sẵn sàng thử nghiệm để giải quyết vấn đề. Theo thầy Quang, robotics đòi hỏi người học phải kết hợp nhiều lĩnh vực kiến thức, từ cơ khí, điện tử, lập trình đến tư duy điều khiển để chế tạo robot đáp ứng yêu cầu trên sân đấu.

Để chuẩn bị cho vòng thi quốc tế, đội cần tiếp tục hoàn thiện ba nội dung. Trước hết là độ tin cậy của hệ thống, từ kết cấu cơ khí, cảm biến đến chương trình điều khiển. Tiếp đó là quy trình thử nghiệm, gồm việc xác định tiêu chí đánh giá, ghi nhận lỗi và so sánh kết quả sau mỗi lần cải tiến. Cuối cùng là chiến thuật thi đấu, cách phân công nhiệm vụ và xử lý tình huống dưới áp lực thời gian. Ở vòng thi quốc tế, các em còn phải rèn ngoại ngữ để đọc tài liệu kỹ thuật và trình bày ý tưởng; giải thích được lý do lựa chọn phương án, những ưu điểm và giới hạn của phương án đó.

Thầy Quang cũng cho rằng, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu cần được thực hiện thường xuyên, gắn với môi trường học tập, thực hành và phát triển lâu dài. Một trong những hướng đi là tiếp tục duy trì hoạt động học các lớp AI Robotics tại Trung tâm STEAM AI của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Thông qua các bài học và dự án phù hợp với từng trình độ, học sinh có thể từng bước hình thành kiến thức nền tảng, tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu.

Bên cạnh đó, trường chuyên mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng các cuộc thi Robocon do Trường Đại học Khoa học tổ chức, tạo sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức, thử nghiệm ý tưởng và học hỏi lẫn nhau. Qua đó, đội ngũ hướng dẫn cũng có thêm cơ sở phát hiện những học sinh có tiềm năng để tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu.

“Chúng tôi cũng hướng đến mở rộng phạm vi giao lưu và thi đấu ra ngoài thành phố Huế, từng bước thu hút các đội ở nhiều địa phương tham gia. Khi được tiếp xúc với những ý tưởng, cách làm và trình độ khác nhau, các em sẽ có thêm động lực học tập, rèn luyện khả năng hợp tác và tích lũy kinh nghiệm cho những sân chơi lớn hơn”, thầy Quang chia sẻ.