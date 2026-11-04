Sẵn sàng chào đón gần 2.000 đại biểu tham dự Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Qua 9 kỳ Đại hội, đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM

Trải qua 9 kỳ Đại hội, đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được trọng thể tổ chức tại TP.HCM - trung tâm Phật giáo năng động và giàu truyền thống của miền Nam.

Với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, hai sự kiện trọng đại của Giáo hội dự kiến sẽ đón tiếp các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các tôn giáo bạn, cùng gần 2.000 đại biểu (bao gồm 1.645 đại biểu chính thức và đông đảo khách mời trong nước, quốc tế) tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Trung ương Giáo hội kiểm tra công tác chuẩn bị - Ảnh: Giác Sự

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết, Ban Tổ chức Đại hội đã rà soát toàn bộ tiến độ công việc của các ban chuyên trách (Nhân sự, Nội dung, Thông tin - Báo chí, Tuyên truyền hoằng pháp, Văn nghệ - Triển lãm, An ninh trật tự, Điều phối đại biểu, Tài chính - Hậu cần) cùng các tiểu ban phụ trách Nghi lễ, Trần thiết, Lễ tân, Đưa đón - Lưu trú, Y tế, Tài liệu, Âm thanh - Ánh sáng và Thị giả.

“Đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trong tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng chào đón gần 2.000 đại biểu về tham dự sự kiện.” Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Đại Giảng đường Minh Châu - nơi diễn ra hai sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2026-2031 Ngày 5-11-2026 07:30: Viếng Đài tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức (P.Xuân Hòa).

08:30: Viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn).

13:30: Khai mạc triển lãm thành tựu GHPGVN (Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Cơ sở II, xã Bình Lợi). Ngày 6-11-2026 08:00: Trọng thể khai mạc Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN.

13:30: Khai mạc phiên làm việc thứ nhất của Đại hội.

18:00: Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an. Ngày 7-11-2026 07:30: Trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

13:30: Phiên bế mạc Đại hội.

Một số hình ảnh ghi nhận không khí hân hoan chuẩn bị trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN:

Tất cả đã sẵn sàng chào đón gần 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN - Ảnh: Trung Thắng