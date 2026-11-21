Phòng Cảnh sát giao thông triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông tại chương trình “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy”.

Trước thời điểm diễn ra chương trình, lực lượng CSGT đã tổ chức khảo sát thực tế các tuyến đường, khu vực xung quanh địa điểm tổ chức sự kiện; rà soát những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc, các nút giao thông trọng điểm và những khu vực cần tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án phân luồng giao thông cụ thể, xác định các vị trí bố trí chốt, hướng di chuyển của các phương tiện, đồng thời rà soát, bố trí các khu vực đỗ xe phục vụ đại biểu và nhân dân tham dự chương trình.

Phòng CSGT phân công cán bộ, chiến sĩ thành các tổ công tác, bố trí tại những tuyến đường, nút giao và khu vực trọng điểm; tổ chức trực, chốt chặn, điều tiết, hướng dẫn giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông tại khu vực diễn ra chương trình.

Các tổ công tác được bố trí tại những vị trí theo phương án đã xây dựng, thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo đúng lộ trình; tổ chức điều tiết tại các khu vực có mật độ phương tiện tăng cao, hướng dẫn đại biểu và nhân dân đến đúng vị trí đỗ xe được quy định.

Đặc biệt, lực lượng CSGT chủ động triển khai phương án tạm thời hạn chế, cấm phương tiện tại một số tuyến đường, vị trí quay đầu xe khi cần thiết, góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại nút giao đầu đường Võ Nguyên Giáp, phường Thục Phán.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã và đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu và nhân dân.