Lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi kiểm tra có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (thứ hai từ phải sang) và đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái), trao đổi khi khảo sát tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Đoàn kiểm tra khu vực trưng bày mô hình hồ con tôm, khoảng 350 gian hàng giới thiệu ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực, kết nối việc làm; sân khấu chính và khu vực dự kiến bắn pháo hoa.

Đến nay, việc bố trí, trang trí gian hàng, lắp đặt hệ thống điện, nước và các điều kiện hậu cần cơ bản hoàn tất.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, không chủ quan trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Trong đó, đặc biệt chú trọng an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Khu vực bắn pháo hoa phải được kiểm tra chặt chẽ, xác định hướng bắn phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Các lực lượng cần tăng cường phối hợp, chủ động phương án xử lý những tình huống phát sinh.

Đoàn kiểm tra khu vực hồ nước gắn với biểu tượng con tôm, đây là điểm nhấn không gian tham quan, trải nghiệm tại Festival Tôm Cà Mau.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 21-23/11 với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”. Sự kiện không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ; qua đó nâng tầm thương hiệu tôm Cà Mau, khẳng định vị thế ngành hàng kinh tế chủ lực của tỉnh./.