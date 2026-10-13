Sẵn sàng bước vào Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Tại Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh (xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội), khu vực tổ chức Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, suốt nửa tháng qua, các lực lượng đã có mặt, tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ. Tham gia diễn tập lần này, ngoài lực lượng Không quân, Công binh, Hóa học, Biên phòng…, còn có đông đảo đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ quân y của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tình huống ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Nội dung diễn tập chia làm 3 tình huống: Ứng phó khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai Bệnh viện dã chiến; Ứng cứu sập đổ công trình; Ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. Trong đó, ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm là một nội dung được quan tâm chú ý, do tính chất nguy hiểm và những hậu quả khôn lường mà sự cố này có thể gây ra đối với tính mạng con người, hệ sinh thái và sự ổn định kinh tế - xã hội.

Chia sẻ về nội dung này, Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Viện trưởng Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), cho biết tình huống thứ 3 của diễn tập lần này là sự cố rò rỉ hóa chất độc hại tại một công ty hóa chất sau khi siêu bão đổ bộ. Khoảng 1.000 tấn axit sulfuric cùng một số hóa chất phục vụ sản xuất đã chảy tràn và phát tán, không chỉ ảnh hưởng đến khoảng 200 công nhân đang làm việc mà còn đe dọa khoảng 6.000 người dân trong khu vực lân cận và môi trường xung quanh. Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng quân y đã triển khai Đội quân y ứng phó sự cố chất độc, bức xạ, hạt nhân của Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội đến gần hiện trường xảy ra sự cố để cấp cứu nạn nhân. Đây là đội y tế chuyên ngành cứu chữa khẩn cấp, tối khẩn cấp và tiêu độc, tẩy xạ toàn bộ cho các nạn nhân bị nhiễm độc, nhiễm xạ hoặc bị tổn thương hỗn hợp do cả hai tác nhân.

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Viện trưởng Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội (ngoài cùng, bên trái) đến động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Sau khi tiếp nhận nạn nhân, Đội quân y sẽ tiến hành kiểm độc và phân loại nạn nhân thành các nhóm bị nhiễm độc và không nhiễm độc, đồng thời phân loại theo mức độ tổn thương nặng nhẹ để phân luồng xử lý khác nhau nhằm cứu được nhiều người nhất. Đối với tình huống này, thời gian xử lý cần phải nhanh, tránh để bỏ lỡ thời gian vàng cứu sống nạn nhân cũng như ngăn chặn sự hấp thu và phát tán của độc chất trong cơ thể.

Các nạn nhân có dấu hiệu đe dọa tính mạng như bị ngạt, sốc do tiếp xúc với hóa chất độc, có vết thương chảy máu ngoài hoặc vết thương nặng…sẽ được ưu tiên cứu chữa. Đồng thời, Đội quân y có nhiệm vụ phối hợp với các tổ cấp cứu tăng cường từ các bệnh viện cấp cứu và chuyển ngay nạn nhân bị chấn thương, vết thương nặng về bệnh viện gần nhất khi điều kiện cho phép.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, ngay khi nhận được kế hoạch diễn tập vào tháng 9, lãnh đạo Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội đã tiến hành lựa chọn đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ có chuyên môn cao, phù hợp để tham gia huấn luyện chuẩn bị cho diễn tập. Sau gần 1 tháng huấn luyện tại cả Viện và thao trường của Lữ đoàn Công binh 249, các thành viên trong đội đã nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng tốt với các lực lượng và sẵn sàng tham gia diễn tập theo kế hoạch.

Lực lượng quân y ba nước phối hợp nhịp nhàng trong quá trình cấp cứu nạn nhân.

Trên thao trường, dù thời tiết nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm kỷ luật huấn luyện, tích cực luyện tập các nội dung theo kế hoạch. Thiếu tá, bác sĩ Hà Việt Dũng, Đội trưởng Đội quân y ứng phó sự cố chất độc, bức xạ, hạt nhân của Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội, cho biết: “Sự cố rò rỉ hóa chất độc hại không chỉ gây hậu quả tức thời mà còn để lại tác động lâu dài, phức tạp, vượt qua phạm vi ngành, địa phương, thậm chí ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Do vậy, tất cả đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi đều nhận thức rõ diễn tập lần này có ý nghĩa quan trọng, giúp tăng cường năng lực sẵn sàng, khả năng phối hợp giữa các lực lượng, kiểm soát hiệu quả các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai. Trong quá trình huấn luyện, dù có lúc mệt mỏi, căng thẳng, nhưng chúng tôi đều nỗ lực và cố gắng hết mình. Đặc biệt, sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên và sự phối hợp tích cực của các thành viên Đội quân y Lào và Campuchia đã giúp chúng tôi từng bước nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, tất cả các thành viên đều đã nắm vững và thành thục các kỹ năng, sẵn sàng bước vào Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia”.

Chia sẻ về quá trình phối hợp giữa quân y ba nước, Thiếu tá, bác sĩ Lê Ngọc Phúc, Đội phó Đội quân y ứng phó sự cố chất độc, bức xạ, hạt nhân của Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội, cũng là người thường xuyên tiếp xúc với các y, bác sĩ nước bạn, cho biết: “Trong lực lượng quân y Lào và Campuchia có rất nhiều y, bác sĩ biết tiếng Việt. Chúng tôi hầu như không gặp rào cản về ngôn ngữ. Các y, bác sĩ nước bạn đều là những người năng nổ, nhiệt tình, luôn tuân thủ nghiêm các nguyên tắc trong quá trình xử trí cấp cứu nạn nhân. Chúng tôi đã có sự phối hợp nhịp nhàng và tôi học hỏi được rất nhiều từ họ”.

Theo Thiếu tá, bác sĩ Hà Việt Dũng, nhiệm vụ lần này đòi hỏi các thành viên phải có chuyên môn vững, chấp hành nghiêm kỷ luật và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, các bộ phận phải phối hợp nhịp nhàng từ khâu tiếp nhận, phân loại, cấp cứu đến tiêu độc tẩy xạ và vận chuyển nạn nhân. Để diễn tập thành công, điều quan trọng không chỉ là năng lực mà còn là khả năng hiệp đồng của tất cả các lực lượng.

Quá trình huấn luyện đã giúp các y, bác sĩ quân y Việt Nam nâng cao kỹ năng trong xử trí tình huống sự cố hóa chất độc, nhưng điều quan trọng hơn cả là quá trình huấn luyện đã giúp họ có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các bạn Lào, Campuchia, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, sẻ chia giữa Việt Nam và hai quốc gia láng giềng.