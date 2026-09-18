Sẵn sàng bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2026

BDTT là nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, đồng thời nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống thiết bị. Với khối lượng công việc lớn, PVCFC đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, tiến độ tổng thể công tác chuẩn bị BDTT 2026 đã đạt 99,5%, tạo nền tảng để nhà máy bước vào giai đoạn thực hiện.

Đợt BDTT năm 2026 có quy mô 3.226 hạng mục bảo dưỡng sửa chữa, bao gồm nhiều hạng mục cải tạo, nâng cấp, đại tu thiết bị động - tĩnh, thiết bị điện và hệ thống điều khiển. Trong đó, hạng mục đường găng thực hiện thay thế thiết bị trao đổi nhiệt E04502, yêu cầu sử dụng cần cẩu 800 tấn, với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng lắp đặt, hàn cắt và kiểm soát an toàn.

Cùng với đó, nhiều hạng mục quan trọng được triển khai nhằm nâng cao hiệu suất và độ tin cậy vận hành như hoàn thiện lắp đặt thiết bị HTS & LTS, E04212D; nâng cấp hệ thống trao đổi nhiệt và Cooling Tower; tối ưu hóa hệ thống xử lý nước ngưng; cải tạo các bộ phận bên trong máy nén khí tổng hợp; chuyển đổi một số thiết bị từ turbine hơi sang motor.

PVCFC tổ chức hội thảo chuyên đề về dừng/khởi động nhà máy, kiểm soát tiến độ và an toàn môi trường. Ảnh: PVCFC

Khối lượng công việc đáng kể cũng được thực hiện trên hệ thống thiết bị tĩnh, điện và điều khiển, trong đó có đại tu hơn 100 van điều khiển, khoảng 200 van an toàn, hàng trăm van tay; sửa chữa, lắp mới đường ống với khoảng 5.000 inch-dia hàn cắt; thay thế busduct cho hai máy biến áp TR7 và TR8; chuyển đổi 48 van điều khiển.

Đợt BDTT 2026 dự kiến huy động khoảng 2.062 nhân sự, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm với sơ đồ tổ chức, phân công nhiệm vụ, các nhóm phối hợp chuyên môn cùng hệ thống phương án, hướng dẫn phục vụ BDTT. Đến nay, 32 phương án và 156 hướng dẫn sử dụng đã được cập nhật, hoàn thiện.

Trong đó, "An ninh - An toàn - Môi trường" tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Nhà máy đã hoàn thành đánh giá rủi ro về an toàn, kỹ thuật; xác định yêu cầu kỹ thuật đối với từng hạng mục; hoàn thiện checklist, hồ sơ công việc và phương án kiểm soát an ninh, an toàn trong suốt quá trình BDTT. Ngày 25/8, nhà máy đã tổ chức hội thảo về công tác dừng/khởi động nhà máy, kiểm soát tiến độ, phương án kiểm soát "An ninh - An toàn - Môi trường" và công tác cấp phép trong BDTT.

Song song với công tác chuẩn bị, PVCFC đã chủ động nguồn hàng và đưa hàng hóa về các khu vực từ trước thời điểm dừng máy, nhằm duy trì nguồn cung Phân bón Cà Mau trong thời gian thực hiện BDTT. Nguồn hàng được cân đối phù hợp với nhu cầu mùa vụ tại các khu vực. Qua đó, PVCFC chủ động bảo đảm sản phẩm tiếp tục được đưa đến hệ thống phân phối và bà con nông dân, đáp ứng nhu cầu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian nhà máy tạm dừng để bảo dưỡng.

Việc chủ động nguồn hàng là một phần quan trọng trong phương án tổng thể của PVCFC khi thực hiện BDTT, vừa tập trung nguồn lực hoàn thành bảo dưỡng an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; vừa đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo kế hoạch, Lễ khởi động (Kick-off Meeting) dự kiến diễn ra lúc 13h00 ngày 18/9/2026. Nhà máy sẽ bắt đầu giảm tải và dừng máy từ 9h ngày 20/9/2026. Công tác bảo dưỡng sửa chữa dự kiến thực hiện trong 12 ngày, từ ngày 22/9 đến ngày 3/10/2026. Sau đó, nhà máy thực hiện các bước kiểm tra, nghiệm thu và chuẩn bị khởi động lại. Dự kiến, Gas in lúc 00h00 ngày 4/10/2026, có sản phẩm Urea lúc 19h00 ngày 5/10/2026 và sản phẩm NH3 lúc 00h00 ngày 6/10/2026.

Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, mà còn là một chiến dịch lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cán bộ công nhân viên nhà máy, các đơn vị, nhà thầu và lực lượng hỗ trợ. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả, đưa nhà máy trở lại vận hành an toàn, ổn định, bảo đảm nguồn cung cho thị trường.