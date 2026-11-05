Săn sale của giới trẻ: Tiết kiệm hay tiêu tiền theo cảm xúc?

Cuộc đua săn deal và sức hút của những món hàng giá rẻ

Không cần đến cửa hàng, chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và đặt mua hàng hóa với nhiều mức giá khác nhau. Đặc biệt, những chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục trên các sàn thương mại điện tử đã tạo nên thói quen săn sale trong một bộ phận giới trẻ.

Với nhiều người, săn sale không đơn thuần là chờ đợi một đợt giảm giá mà còn là trải nghiệm mua sắm đầy hào hứng. Những khung giờ vàng, mã giảm giá giới hạn hay các phiên ưu đãi bất ngờ khiến việc tìm kiếm món hàng giá tốt trở thành hoạt động được nhiều bạn trẻ dành thời gian theo dõi.

Phương Anh, một người trẻ có thói quen mua sắm trực tuyến cho biết, cô thường thức khuya để săn sale bởi đây là khoảng thời gian xuất hiện nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn. Không ít lần, cô mua được những món đồ với giá chỉ vài nghìn đồng, thậm chí có sản phẩm được áp mã còn 1 đồng. Cảm giác sở hữu một món hàng với mức giá thấp hơn nhiều so với giá niêm yết khiến Phương Anh thích thú và muốn tiếp tục tìm kiếm những ưu đãi tương tự.

Phương Anh thường dành hàng giờ đồng hồ để săn sale vào buổi đêm với nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn.

Để không bỏ lỡ các chương trình khuyến mãi, Phương Anh còn tham gia nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội chuyên chia sẻ mã giảm giá, đường dẫn sản phẩm và kinh nghiệm mua hàng. Tại đây, các thành viên thường xuyên cập nhật những đợt sale, hướng dẫn cách kết hợp mã ưu đãi và thông báo thời điểm có sản phẩm giá tốt.

Việc trao đổi kinh nghiệm giúp cô tìm được nhiều món hàng với chi phí thấp hơn.

Các hội nhóm trên mạng xã hội trở thành nơi chia sẻ kinh nghiệm mua sắm và nhượng lại sản phẩm của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, chính thói quen thường xuyên theo dõi các hội nhóm và ứng dụng mua sắm cũng khiến Phương Anh khó kiểm soát nhu cầu của bản thân. Ban đầu, cô chỉ dự định tìm mua những món đồ thực sự cần thiết. Nhưng khi bắt gặp sản phẩm được giảm giá sâu, tâm lý tiếc cơ hội khiến cô dễ dàng thêm hàng vào giỏ và nhanh chóng thanh toán. Những đơn hàng có giá trị nhỏ, khi cộng dồn qua nhiều lần mua, lại trở thành khoản chi không hề nhỏ. Đến cuối tháng, số tiền còn lại trong túi thường ít hơn dự tính.

Thực tế, sức hút của săn sale không chỉ nằm ở giá bán mà còn đến từ cách các chương trình khuyến mãi tạo ra cảm giác cấp bách. Những thông báo như ưu đãi chỉ còn vài phút, số lượng có hạn hay mã giảm giá sắp hết khiến người mua dễ đưa ra quyết định nhanh chóng. Thay vì cân nhắc món hàng có thực sự cần thiết hay không, nhiều người lại tập trung vào việc liệu mình có kịp mua được với mức giá hấp dẫn.

Bởi vậy, không phải cứ mua được hàng giảm giá sâu là đồng nghĩa với tiết kiệm. Khi việc mua sắm được thúc đẩy bởi tâm lý sợ bỏ lỡ ưu đãi, người tiêu dùng rất dễ chi tiền cho những sản phẩm vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Giá rẻ chưa chắc đã là món hời

Một trong những vấn đề khiến người trẻ phải cân nhắc khi săn sale là chất lượng sản phẩm. Không ít trường hợp, mức giá hấp dẫn trên màn hình không đi cùng trải nghiệm tương xứng khi nhận hàng.

Theo chia sẻ của Hoàng Trang, cô từng mua được một chiếc áo phông với giá 80.000 đồng. Tuy nhiên, khi nhận sản phẩm, Trang thất vọng vì chất vải nóng, hình in kém chất lượng, kích cỡ không đúng như mô tả nên không thể sử dụng. Món hàng tưởng như có giá hời cuối cùng lại trở thành khoản tiền chi ra nhưng không đem lại giá trị thực tế.

Không chỉ gặp tình trạng hàng hóa không đúng kỳ vọng, việc mua hàng theo tâm lý chạy đua khuyến mãi còn khiến người tiêu dùng đối diện với tình huống mua chưa đúng thời điểm. Phạm Hoàng Lâm, 21 tuổi chia sẻ: “Có lần, em mua 1 chiếc áo với giá 300.000 đồng vì cho rằng sản phẩm đang được giảm giá khá tốt. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, món hàng tiếp tục được hạ giá xuống còn 170.000 đồng. Thực sự lúc đó em cảm thấy rất tiếc”.

Sự mở rộng nhanh chóng của thị trường cho thấy mua sắm trực tuyến ngày càng giữ vị trí quan trọng trong đời sống tiêu dùng. Cùng với đó, các chương trình ưu đãi cũng trở thành công cụ cạnh tranh phổ biến giữa các nền tảng và nhà bán hàng.

Hàng loạt mặt hàng thời trang, thực phẩm và đồ gia dụng đồng loạt hiển thị mức giá ưu đãi nhằm kích cầu người mua trên nền tảng trực tuyến.

Trong môi trường mua sắm có nhiều lựa chọn, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những thông tin quảng cáo giảm giá. Mức giá được niêm yết trước khuyến mãi không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ giá trị thực của sản phẩm. Bên cạnh đó, hình ảnh quảng cáo bắt mắt, lượt mua lớn hay những lời giới thiệu hấp dẫn cũng chưa đủ để bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Để việc săn sale thực sự mang lại hiệu quả, điều quan trọng trước tiên là xác định nhu cầu và khả năng tài chính.

Suy cho cùng, giá trị của một món hàng không nằm ở số tiền được giảm mà ở mức độ phù hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng của người mua. Khi người trẻ biết kiểm soát tâm lý trước những lời mời gọi khuyến mãi, săn sale mới thực sự phát huy ý nghĩa tiết kiệm, thay vì trở thành một vòng lặp mua sắm khiến túi tiền vơi đi sau mỗi đợt giảm giá.