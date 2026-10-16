Sản phụ sinh con sau 2 năm bảo tồn tử cung do rau cài răng lược

Ngày 16/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ N.T.T. (36 tuổi, trú tại xã Lam Thành, Nghệ An), người từng được phẫu thuật bảo tồn tử cung do rau cài răng lược thể nặng. Bé trai nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh ở tuần thai 38, tử cung của người mẹ tiếp tục được bảo tồn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai. Ảnh: BVCC.

Theo bệnh viện, sản phụ T. từng sinh mổ vào các năm 2020 và 2024. Trong lần sinh mổ thứ hai, chị được chẩn đoán rau cài răng lược thể nặng. Đây là tình trạng bánh rau bám bất thường, các gai rau xâm lấn vào cơ tử cung ở những mức độ khác nhau, có thể gây chảy máu nghiêm trọng khi sinh, đe dọa tính mạng sản phụ.

Với những trường hợp nặng, đặc biệt khi không thể kiểm soát chảy máu, cắt tử cung có thể là biện pháp cần thiết để cứu sống người mẹ. Tuy nhiên, trong ca phẫu thuật năm 2024, ê-kíp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã bảo tồn tử cung thành công, giúp sản phụ vượt qua cuộc phẫu thuật và giữ lại khả năng mang thai.

Mang thai tự nhiên sau phẫu thuật bảo tồn tử cung

Hai năm sau ca phẫu thuật, chị T. mang thai tự nhiên lần thứ ba. Do có tiền sử mổ lấy thai hai lần và từng trải qua phẫu thuật phức tạp vì rau cài răng lược thể nặng, thai kỳ lần này được xác định có nguy cơ cao, cần theo dõi chặt chẽ.

Ngay khi biết mình mang thai, sản phụ chủ động đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám, tư vấn và quản lý thai kỳ. Khi thai được 38 tuần 1 ngày, sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, các bác sĩ quyết định nhập viện, chủ động phẫu thuật lấy thai.

Trước mổ, ê-kíp đánh giá kỹ tiền sử sản khoa, tình trạng thai nhi và những nguy cơ có thể gặp, đồng thời chuẩn bị phương án xử trí các tình huống phức tạp, nhất là nguy cơ dính sau mổ và chảy máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận mặt trước tử cung dính vào thành bụng, gây khó khăn khi tiếp cận tử cung. Ê-kíp đã tiến hành gỡ dính, kiểm soát chảy máu và lấy thai an toàn.

TS.BS Trần Quang Hanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện phẫu thuật cho sản phụ T. Ảnh: BVCC.

Sau gần một giờ phẫu thuật, bé trai nặng 2,8 kg cất tiếng khóc chào đời. Đáng chú ý, tử cung của sản phụ tiếp tục được bảo tồn. Sau mổ, sức khỏe hai mẹ con ổn định, sản phụ hồi phục thuận lợi và dự kiến xuất viện sau 5 ngày theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

TS.BS Trần Quang Hanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trưởng ê-kíp phẫu thuật, cho biết đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp. Sản phụ từng được phẫu thuật bảo tồn tử cung do rau cài răng lược thể nặng, sau đó mang thai tự nhiên và tiếp tục sinh con an toàn.

Quản lý thai kỳ chặt chẽ ở người có tiền sử sản khoa phức tạp

TS.BS Trần Quang Hanh cho biết, phụ nữ từng mổ lấy thai nhiều lần hoặc phẫu thuật phức tạp tại tử cung có thể đối mặt với nhiều nguy cơ trong lần mang thai tiếp theo. Các nguy cơ gồm rau cài răng lược tái diễn, dính các cơ quan trong ổ bụng, tổn thương bàng quang, chảy máu trong phẫu thuật và những biến chứng liên quan đến sẹo tử cung.

Đặc biệt, tình trạng dính sau mổ có thể khiến việc tiếp cận tử cung khó khăn, làm tăng nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận và mất máu. Vì vậy, khai thác đầy đủ tiền sử sản khoa, quản lý thai kỳ chặt chẽ, đánh giá nguy cơ và chuẩn bị kỹ trước phẫu thuật có ý nghĩa quan trọng đối với sự an toàn của mẹ và bé.

Theo TS.BS Trần Quang Hanh, bảo tồn tử cung là mong muốn chính đáng của nhiều phụ nữ và là mục tiêu các bác sĩ cân nhắc khi điều kiện cho phép. Tuy nhiên, quyết định bảo tồn phải căn cứ vào tình trạng thực tế của người bệnh, mức độ tổn thương, khả năng kiểm soát chảy máu và năng lực chuyên môn của cơ sở điều trị. An toàn tính mạng và sức khỏe sản phụ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe con sản phụ T., sau phẫu thuật. Ảnh BVCC.

Ca phẫu thuật mang lại niềm vui cho gia đình sản phụ, đồng thời ghi nhận khả năng mang thai và sinh con sau phẫu thuật bảo tồn tử cung ở một trường hợp rau cài răng lược thể nặng. Tuy nhiên, kết quả này không có nghĩa mọi trường hợp tương tự đều có thể mang thai và sinh con an toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có tiền sử rau cài răng lược, mổ lấy thai nhiều lần hoặc từng phẫu thuật phức tạp tại tử cung cần được tư vấn chuyên khoa trước khi có kế hoạch mang thai. Khi phát hiện có thai, sản phụ nên thăm khám sớm và theo dõi tại cơ sở sản khoa có đủ năng lực đánh giá, phát hiện và xử trí các biến chứng nguy hiểm.