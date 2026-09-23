Sản phụ nguy kịch vì xoắn tử cung 180 độ

Ngày 23/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã cấp cứu, phẫu thuật cứu sống sản phụ 37 tuổi bị xoắn tử cung 180 độ, biến chứng sản khoa hiếm gặp.

Sản phụ mang thai lần 3, thai 36 tuần, ngôi ngược và có tiền sử 2 lần mổ lấy thai. Trong suốt thai kỳ, người bệnh được theo dõi định kỳ và chưa phát hiện bất thường.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung bán phần để kiểm soát tổn thương, cầm máu và cứu sống sản phụ. Ảnh: BVCC.

Khoảng 5h sáng ngày nhập viện, sau khi trở mình, sản phụ đột ngột đau bụng dữ dội, bụng căng cứng, vã mồ hôi, khó thở và mệt nhiều. Người bệnh được đưa vào cấp cứu tại cơ sở y tế tuyến dưới trong tình trạng sốc, mạch và huyết áp không đo được, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định sản phụ thiếu máu rất nặng, rối loạn tuần hoàn nghiêm trọng, rau bong non thể nặng và thai đã lưu. Trước tình trạng nguy kịch, Khoa Cấp cứu và Khoa Phụ sản khẩn trương kích hoạt quy trình "Báo động đỏ" toàn viện, phối hợp hồi sức tích cực, truyền máu tối cấp và chuyển người bệnh thẳng lên phòng mổ.

Khi mở bụng, ê-kíp phẫu thuật phát hiện thân tử cung tím đen, bị vặn xoắn 180 độ. Hai vòi trứng và buồng trứng hai bên cũng bị xoắn theo, tạo thành nút thắt tại vùng eo cổ tử cung.

Tình trạng xoắn nghiêm trọng khiến các bác sĩ không thể tháo xoắn. Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng mở đoạn dưới tử cung để lấy thai. Do toàn bộ tử cung đã tím đen, tổn thương không hồi phục và không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt tử cung bán phần để kiểm soát tổn thương, cầm máu, cứu sống sản phụ.

Sau ca mổ, sản phụ tiếp tục được hồi sức tích cực trong tình trạng nặng, phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch tại Khoa Hồi sức Ngoại.

Trong quá trình cấp cứu, phẫu thuật và điều trị hậu phẫu, sản phụ được truyền 2,5 lít hồng cầu khối, 1,2 lít huyết tương tươi đông lạnh và 400 ml tủa lạnh, đồng thời được theo dõi sát tình trạng đông máu, tuần hoàn và hô hấp.

Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng sản phụ từng bước cải thiện, ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, xoắn tử cung là biến chứng cực kỳ hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi. Trong trường hợp này, sự phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa, từ kích hoạt "Báo động đỏ", hồi sức tích cực, truyền máu đến phẫu thuật cấp cứu, có ý nghĩa quyết định trong quá trình cứu sống người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi thai phụ xuất hiện đau bụng dữ dội, đột ngột, bụng cứng, có dấu hiệu sốc hoặc diễn biến bất thường không giải thích được, cần được thăm khám và xử trí cấp cứu kịp thời.