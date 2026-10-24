Sản phụ nặng 150 kg sinh con 5,4 kg

Sản phụ 150 kg, huyết áp 160/100 mmHg, mang thai nhi nặng 5,4 kg trong tình trạng đa ối nặng.

Sản phụ D.T.T. (33 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khi thai được 37 tuần 6 ngày, đã bắt đầu chuyển dạ, kèm vỡ ối sớm và đa ối nặng. Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận huyết áp của sản phụ lên tới 160/100 mmHg.

Đáng chú ý, người phụ nữ có tiền sử hai lần mổ lấy thai. Hai con trước chào đời với cân nặng lần lượt là 4,3 kg và 4,4 kg. Ở lần mang thai thứ ba, thai nhi tiếp tục có cân nặng vượt trội, lên tới 5,4 kg.

Sự kết hợp của thai to, đa ối nặng, béo phì và hai vết sẹo mổ lấy thai cũ khiến ca phẫu thuật tiềm ẩn nhiều biến chứng. Lượng nước ối tăng bất thường làm tử cung căng giãn quá mức. Khi chuyển dạ, các cơn co tử cung trên nền sẹo mổ cũ làm gia tăng nguy cơ nứt, bục hoặc vỡ tử cung, có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận lượng nước ối được hút ra lên tới gần 5 lít. Tình trạng tử cung bị căng giãn kéo dài cũng làm tăng nguy cơ đờ tử cung sau sinh. Đây là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến băng huyết sau sinh, biến chứng sản khoa nguy hiểm cần được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, sản phụ nặng 150 kg, có lớp mỡ thành bụng dày, khiến việc tiếp cận tử cung và thực hiện các thao tác phẫu thuật gặp nhiều khó khăn hơn. Công tác gây mê hồi sức cũng đòi hỏi sự thận trọng cao, đặc biệt trong kiểm soát đường thở, duy trì ổn định các chức năng sống và dự phòng biến chứng sau mổ, trong đó có huyết khối tĩnh mạch.

Bé trai nặng 5,4 kg chào đời an toàn.

Trước những nguy cơ trên, ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức phải phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị phương án xử trí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình mổ.

Ca phẫu thuật do thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Quang Hòa, Phó khoa Đẻ thường A2, trực tiếp thực hiện, phối hợp cùng bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh và ê-kíp phẫu thuật. Công tác gây mê hồi sức do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Tuấn cùng các đồng nghiệp đảm nhiệm.

Với sự phối hợp giữa các chuyên khoa và sự thận trọng, ê-kíp đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, bảo tồn tử cung cho người mẹ và đưa em bé chào đời an toàn.

Tiếng khóc của bé trai nặng 5,4 kg vang lên trong phòng mổ, khép lại ca phẫu thuật với nhiều thách thức.

Theo bác sĩ Hòa, béo phì trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, thai to và các biến chứng trong, sau sinh. Những yếu tố này có thể khiến quá trình theo dõi thai nghén và lựa chọn phương pháp sinh trở nên phức tạp hơn.

Đặc biệt, sản phụ có tiền sử mổ lấy thai, thai to hoặc đa ối cần được quản lý thai kỳ chặt chẽ tại các cơ sở chuyên khoa. Việc khám thai định kỳ, thực hiện các xét nghiệm và thăm dò cần thiết giúp phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, từ đó xây dựng phương án theo dõi và sinh phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Phương Anh