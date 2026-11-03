Sản phụ bất ngờ sinh con trên đường, hành động của công an khiến gia đình xúc động

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông, lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang luôn sẵn sàng có mặt, hỗ trợ Nhân dân trong những tình huống khó khăn, nguy cấp.

Cụ thể, sáng 01/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Mậu Duệ gồm các đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Cường, Đại úy Lộc Thành Toại và Đại úy Nông Anh Toàn đã kịp thời hỗ trợ gia đình đưa sản phụ đang chuyển dạ đến Trạm Y tế xã Mậu Duệ.

Theo đó, khi đang tuần tra trên địa bàn, Tổ công tác gặp anh H.M.H. (sinh năm 1996, trú tại xã Ngọc Long, tỉnh Tuyên Quang) đang cùng gia đình đưa em gái là chị S.T.S. (sinh năm 2003) đi bệnh viện do đau bụng chuyển dạ, có dấu hiệu sắp sinh. Trong quá trình di chuyển đến bệnh viện, chị S.T.S. đã hạ sinh cháu bé ngay trên đường đi cấp cứu.

Nhận thấy tình hình cần được hỗ trợ gấp, các đồng chí trong Tổ công tác đã nhanh chóng giúp gia đình đưa sản phụ cùng cháu bé mới sinh đến Trạm Y tế xã Mậu Duệ để được nhân viên y tế tiếp nhận, chăm sóc kịp thời. Sau sự việc, anh H.M.H. đã viết thư gửi Công an xã Mậu Duệ để cảm ơn các đồng chí Công an xã đã nhiệt tình giúp đỡ em gái và cháu bé.

Công an xã Mậu Duệ kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ chuyển dạ đến Trạm y tế. Ảnh: CA.↵

Trước đó, tối 30/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Hồng Sơn đã kịp thời hỗ trợ 2 thanh niên bị lạc đường, kiệt sức và bị thương trên hành trình trở về nhà.

Trước đó, khoảng 21h cùng ngày, Tổ công tác Công an xã Hồng Sơn phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện mất phương hướng, đi bộ dò hỏi đường trong đêm. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã chủ động tiếp cận, thăm hỏi và đưa về trụ sở để hỗ trợ.

Qua xác minh, 2 thanh niên là H.S. (sinh năm 2006) và L.S. (sinh năm 2009, cùng trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Công an xã Hồng Sơn kịp thời giúp đỡ 2 thanh niên lạc đường. Ảnh: CA.

Cả hai đang trên đường di chuyển bằng xe máy từ tỉnh Bắc Ninh trở về tỉnh Lào Cai, nhưng khi đến địa phận tỉnh Tuyên Quang thì bị lạc đường. Trước đó, do bất cẩn trong quá trình di chuyển qua khu vực tỉnh Phú Thọ, 2 thanh niên đã gặp tai nạn ngã xe, trên người bị nhiều vết thương và tinh thần mệt mỏi.

Trước hoàn cảnh của hai thanh niên, Tổ công tác Công an xã Hồng Sơn đã trực tiếp sơ cứu, lau rửa vết thương, đồng thời hỗ trợ kinh phí ăn uống, đi lại và hướng dẫn chi tiết lộ trình di chuyển an toàn để 2 thanh niên tiếp tục hành trình về nhà.