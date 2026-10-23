Sản phụ 150 kg, hai lần mổ cũ: Ca sinh đối diện nguy cơ vỡ tử cung

Chuyển dạ trên nền hai vết mổ cũ

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ D.T.T. (33 tuổi), nặng 150 kg, có tiền sử hai lần mổ lấy thai.

Sản phụ nhập viện khi thai được 37 tuần 6 ngày, bắt đầu chuyển dạ, kèm đa ối nặng và vỡ ối sớm. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận huyết áp ở mức 160/100 mmHg. Hai lần sinh trước, chị đều mổ lấy thai, trẻ có cân nặng là 4,3 kg và 4,4 kg.

Bé trai chào đời nặng 5,4 kg - Ảnh BVCC

Ở lần mang thai này, thai nhi tiếp tục có cân nặng lớn, kết hợp lượng nước ối tăng bất thường khiến tử cung căng giãn quá mức.

Theo các bác sĩ, trên nền tử cung có hai vết sẹo mổ cũ, những cơn co chuyển dạ làm gia tăng nguy cơ nứt, bục hoặc vỡ tử cung. Đây là biến chứng có thể gây chảy máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Bên cạnh nguy cơ liên quan đến sẹo mổ, tình trạng tử cung căng giãn kéo dài do thai to và đa ối còn làm tăng nguy cơ đờ tử cung, dẫn đến băng huyết sau sinh. Vì vậy, kiểm soát chảy máu là một yêu cầu quan trọng trong ca phẫu thuật.

Ê - kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do ThS.BSCKII. Lê Quang Hòa, Phó khoa Đẻ thường A2, trực tiếp thực hiện, phối hợp cùng BS. Nguyễn Đức Thịnh và ê-kíp phẫu thuật. BSCKII. Nguyễn Hữu Tuấn cùng ê-kíp đảm nhiệm gây mê hồi sức.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ hút ra gần 5 lít nước ối, phối hợp kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và bảo tồn tử cung cho sản phụ. Bé trai nặng 5,4 kg chào đời, cất tiếng khóc khỏe mạnh.

Thể trạng béo phì nặng của sản phụ khiến việc gây mê và phẫu thuật thêm phức tạp - Ảnh BVCC

Thai to, đa ối cần được theo dõi chặt chẽ

Từ trường hợp này, các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội lưu ý, béo phì trong thai kỳ làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, thai to cùng các biến chứng trong và sau sinh.

Với người từng mổ lấy thai, việc xuất hiện thêm thai to hoặc đa ối khiến quá trình theo dõi và lựa chọn phương án sinh cần được cân nhắc kỹ.

Thăm khám và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn giúp phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, tạo cơ sở để bác sĩ xây dựng phương án sinh phù hợp, bảo đảm an toàn cho mẹ và trẻ.

Em bé đã chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Lưu ý với sản phụ có sẹo mổ lấy thai

Khi khám thai, cần cung cấp đầy đủ tiền sử các lần mổ và cân nặng những trẻ đã sinh. Nếu có thai to, đa ối hoặc tăng huyết áp, cần tuân thủ lịch theo dõi và phương án sinh do bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn.

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