Tại chương trình “Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ 2026” với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Mở rộng thị trường - Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, sáng 25/11 trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sinh thái Đất Tổ Star Eco, đã chia sẻ về hành trình biến những bẹ mo cau thành sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sinh thái Đất Tổ Star Eco.

Theo ông Thành, mo cau vốn là phụ phẩm nông nghiệp thường bị bỏ phí sau mỗi mùa rụng lá. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và tìm hiểu các mô hình kinh tế xanh trong và ngoài nước, ông nhận thấy đây là nguồn nguyên liệu có tiềm năng để sản xuất các sản phẩm thay thế đồ nhựa dùng một lần.

Từ ý tưởng đó, HTX đã phát triển mô hình thu gom, xử lý và chế biến mo cau thành nhiều sản phẩm như bát, đĩa, khay đựng thực phẩm và hộp đựng. Điểm đáng chú ý là các sản phẩm có khả năng phân hủy tự nhiên sau khoảng 45 ngày trong điều kiện môi trường phù hợp, góp phần giảm áp lực rác thải nhựa và xốp dùng một lần.

Không chỉ hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, HTX còn mong muốn đưa câu chuyện văn hóa bản địa và giá trị tài nguyên thiên nhiên vào từng sản phẩm. Theo ông Thành, việc phát triển các sản phẩm sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp vừa góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, vừa tạo thêm giá trị kinh tế và việc làm cho người dân địa phương.

Được biết, đến nay, HTX đã phát triển khoảng 20 dòng sản phẩm, trong đó một số mặt hàng được tiêu thụ tại các nhà hàng chay, cơ sở chế biến thực phẩm và từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài, trong đó có Mỹ và một số quốc gia Đông Nam Á.

Sản phẩm bát, đĩa được làm từ bẹ mo cau của HTX Sinh thái Đất Tổ Star Eco.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, HTX đang từng bước nâng công suất sản xuất lên mức 23.000 sản phẩm/ngày, đồng thời quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu nhằm chủ động nguồn cung. Đây được xem là hướng đi quan trọng để HTX mở rộng quy mô, nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng trong nước và quốc tế.

Câu chuyện thực tế của HTX Sinh thái Đất Tổ Star Eco cho thấy tiềm năng khai thác nguyên liệu bản địa để phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, gắn với kinh tế xanh còn rất lớn.

Ngoài ra, tại sự kiện còn có 3 dự án được lựa chọn giới thiệu gồm: Trợ lý Du lịch thông minh Đất Tổ của Đội G88, Trường đại học Hùng Vương; Bánh sắn Liên Hà của HTX Dịch vụ nông nghiệp Liên Hà; Chuỗi giá trị cam Cao Phong, tập trung chế biến mứt cam, cam sấy dẻo của HTX 3T Nông sản Cao Phong (3T Farm).

Mỗi dự án có hướng tiếp cận riêng nhưng đều thể hiện nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng. Các nhóm khởi nghiệp được chuyên gia, nhà đầu tư tư vấn trực tiếp về giải pháp công nghệ, khách hàng mục tiêu, khả năng thương mại hóa và định hướng phát triển thị trường.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp xanh được giới thiệu tại Techfest PhuTho 2026.