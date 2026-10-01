Sản phẩm Việt – Lào kể câu chuyện văn hóa, mở đường kết nối thương mại

Tại Lễ khai mạc "Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào" diễn ra chiều 1/10, ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thương mại mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa của mỗi nước.

Theo Thứ trưởng, đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng cũng là cách để người dân hai nước hiểu hơn về nhau. Những kết nối được hình thành tại Tuần lễ cần tiếp tục được duy trì, qua đó đưa sản phẩm Việt Nam và Lào đến gần hơn với người tiêu dùng và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: DMS

Thứ trưởng cho biết Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với phía Lào, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng các kênh tiếp cận thị trường hai nước.

Trong khi đó, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh cho rằng: Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ nước CHDCND Lào phát biểu tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào. Ảnh: DMS

Theo Đại sứ, việc đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối trực tiếp, sẽ góp phần chuyển các thỏa thuận hợp tác thành những hoạt động cụ thể trên thị trường. Qua đó, Tuần lễ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mở thêm các kênh kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/10, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN), Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức, trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 14.

Tại Tuần lễ, khu vực hàng hóa Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, từ gạo nếp Yodsam, Champahom; thịt trâu Laofood, thịt bò Deejai đến chè cổ thụ Lanxiang, Xiêng Khoảng, Somnuek, bia Lào, tinh dầu, khăn và cà-vạt.

Tại Tuần lễ, khu vực hàng hóa Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng. Ảnh: DMS

Đây là nhóm những sản phẩm đặc trưng của Lào, được lựa chọn tham gia chương trình nhằm tiếp cận người tiêu dùng Hà Nội cũng như du khách tham quan, mua sắm.

Cùng với các sản phẩm đặc trưng của Lào, không gian hàng Việt quy tụ các sản phẩm được lựa chọn từ nhiều vùng, miền, như chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu,...