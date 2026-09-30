Sản phẩm Việt 'hút khách' tại triển lãm thương mại Halal Malaysia

Gian hàng sản phẩm Việt của Thương vụ Việt Nam tại Malaysia. Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, tại Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia năm 2026 (MIHAS 2026) diễn ra từ ngày 23 – 26/9/2026 vừa qua, gian hàng sản phẩm Việt Nam của Thương vụ đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan và tìm hiểu.

Gian hàng được trưng bày nhiều loại sản phẩm, bao gồm các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Hồi giáo và được cấp giấy chứng nhận Halal.

Thương vụ đánh giá, sau 4 ngày tại triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam, đối tác Malaysia và các nước khác đã có cơ hội trao đổi trực tiếp. Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp được các đối tác đánh giá cao và đặt vấn đề hợp tác; nhiều biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp cũng đã được ký kết.

“MIHAS là cơ hội tốt cho các sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt với những sản phẩm thân thiện với người Hồi giáo, có chứng nhận Halal. Đây là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận và xâm nhập thị trường tiêu dùng Malaysia cũng như người Hồi giáo ở quốc gia này và nhiều nước trên thế giới,” đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia chia sẻ.

Triển lãm thương mại Halal lớn nhất thế giới

Bắt đầu tổ chức từ năm 2004, đến nay Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia đã trở thành sự kiện thương mại lớn nhất thế giới liên quan tới lĩnh vực, sản phẩm Halal.

Triển lãm này do Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) chủ trì và Cơ quan phát triển ngoại thương Malaysia (MATRADE) tổ chức.

Năm nay, MIHAS có sự tham gia của hơn 1.700 công ty, đơn vị, tổ chức với khoảng 2.000 gian hàng, thu hút khoảng gần 50.000 lượt khách tham quan, kết nối khoảng 450 nhà mua hàng từ 58 nền kinh tế với 600 doanh nghiệp xuất khẩu của Malaysia.

Các lĩnh vực, chủ đề chính của MIHAS 2026 bao gồm: thực phẩm và đồ uống; thời trang và phong cách sống; thương mại điện tử; giáo dục; bán lẻ và nhượng quyền; công nghệ thực phẩm và đóng gói; thuốc và dược phẩm; nguyên liệu Halal; truyền thông và sáng tác; mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp; du lịch thân thiện với người Hồi giáo; dịch vụ cho người Hồi giáo; nghệ thuật cho người Hồi giáo.